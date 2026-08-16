21歳のベルギー人選手はアヤックスから加入し、パリの攻撃陣を強化する。ゴッツの移籍金は報道によれば4500万ユーロだが、各種ボーナスによって総額は最大5500万ユーロまで膨らむ可能性がある。これにより、ゴッツは2022年に9500万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍したアントニーに次ぐ、アヤックス史上2番目に高額な放出となった。

ゴッツは2023年、KRCヘンクの下部組織から100万ユーロでアムステルダムに加入した。その後まもなく、17歳でトップチームデビューを果たし、昨季は左ウイングの不動のレギュラーへと成長した。公式戦44試合に出場し、17ゴール15アシストを記録している。

PSGでは2031年までの契約を結び、背番号22を着ける。「世界最高のクラブのひとつに加わることができて、信じられないほど誇りに思う」と、ゴッツはプレスリリースで語った。「このクラブの色を身にまとい、パルク・デ・プランスとそのファンを体感するのが待ちきれない。ナセル・アル・ヘライフィ会長、ルイス・カンポス、そしてルイス・エンリケ監督が僕に寄せてくれた信頼に、ピッチ上で全力を尽くして応えたい」

PSG：ブラッドリー・バルコラは今度こそリヴァプールへ移籍するのか？

PSGはゴッツの移籍発表の直前、スペイン代表のワールドカップ王者フェラン・トーレスの獲得もすでに発表していた。26歳の同選手はバルセロナから4500万ユーロで加入し、こちらも2031年までの契約を結んだ。

このダブル補強によって、ブラッドリー・バルコラはおそらく希望していたリヴァプール移籍を実現することになりそうだ。23歳のウイングはPSGに1億ユーロ超をもたらす可能性があり、ゴッツとトーレスの移籍金を即座に回収できることになる。

これに先立ち、PSGはすでに右ウイングのマグネス・アクリウシュ（24）をモナコから5000万ユーロ、左サイドバックのリュカ・ディーニュ（33）をアストン・ヴィラから700万ユーロ、右ウイングのハリル・アヤリ（21）をスタッド・チュニジアンから150万ユーロで獲得していた。