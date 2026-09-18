エッフェンベルクは自身のt-onlineでのコラムで、59歳の指揮官が来る4連戦に向けて44人の選手を2つのスカッドに振り分けるという異例の措置について書いた。「ただ、なぜクロップがそう考えたのかは、私はよく分かる。彼は自分が何をしているのかを正確に分かっている」と、この元ブンデスリーガのプロ選手は説明した。

クロップはポジティブなシグナルを発したと、エッフェンベルクは続けた。「これでもう、誰もチャンスをもらえないなどと泣き言は言えない。全員が、自分が代表に招集されるに値したこと、そして再び招集されたいのであればそれに値することを証明しなければならない」。さらにクロップは、前任者ユリアン・ナーゲルスマンとは違い、切実に必要とされていたスカッド構成の明確さをもたらしたという。「ポジション実験の時代は完全に終わった。（…）今回招集された選手たちを見れば明らかだ。誰も本職ではないポジションでプレーさせられる必要はない。新監督による、ごくシンプルだがそれでもなお見事な一手だ」

これによってクロップは、「ナーゲルスマン時代には選手たちの間でも世論の中でも生じていた、避けがたい不安や議論」を防ぐことになるとエッフェンベルクは書き、こう強調した。「こうした厄介な時代は、きっぱり終わらなければならない」。とりわけ、ナーゲルスマンがW杯で再び右サイドバックに下げて起用していたヨシュア・キミッヒのポジションをめぐる厄介な議論について、クロップは終止符を打ったと説明した。キャプテンは今後、再び守備的MFでプレーすることになる。

ユルゲン・クロップの招集は、なぜリスクでもあるのか？

それでもエッフェンベルクは、オランダ戦とギリシャ戦、そしてセルビア戦とギリシャ戦（再戦）に向けて、ほぼ完全に異なる2つのチームを送り出すクロップのアプローチには一定のリスクも伴うと警告した。「仮に、期待通りにいかなかったとする。一方のチームがもう一方と比べて明らかに見劣りし、試合内容も失望的なものに終わるとなれば、また彼を批判する声が上がるだろう。そこは乗り越えなければならない」。とはいえ58歳の同氏は、クロップの措置は「正しい」と確信しており、「外部の声によっても考えを変えさせられることはない」とみている。

さらにエッフェンベルクは、現在負傷しているレオン・ゴレツカとレロイ・サネを招集しなかったクロップの判断も高く評価した。彼の見解では、この元バイエルンのデュオにDFBでの未来はもはやあるべきではないという。「2人とも過去にもたびたび当落線上の存在だった。もしクロップがまた2人を連れて行っていたら、自分自身と自身の崇高なアプローチに矛盾していたはずだ」と彼は書いた。いずれにせよ、クロップの招集メンバーと発言は、ある種ナーゲルスマンとの一線を画すもののように映る。

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ユルゲン・クロップはユリアン・ナーゲルスマンと何が違うのか？

クロップはとりわけ、ナーゲルスマンとは対照的に、スタジアムやトレーニング場に数多く足を運び、選手たちを間近で観察し、直接対話を求めていくことを強調していた。

「ついにだ」とエッフェンベルクは書き、こう付け加えた。「ナーゲルスマンには、ごく単純な人選、考え方、プロセスを不必要に複雑化し、学術的にしすぎる癖があった。その結果が、EUROでは準々決勝敗退、そして今度はW杯での32分の1決勝敗退だ」

ただし、クロップがまったく異なる道を進むことは、エッフェンベルクによれば彼の「絶対的な義務」でもあるという。