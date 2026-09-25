「観客がボールを外に出すことを期待するというのは、今後100年経っても誤解のままだろう」と、クロップはRTLで語った。発端となったのは、オランダのセンターフォワード、ブライアン・ブロビーが負傷を抱えた状態でピッチに倒れ込んだ場面だ。だがドイツはプレーを続行し、オランダが数的不利の状況にあってもボールを外へ出すことはしなかった。そしてこの流れの最後に、32分のフェリックス・ヌメチャによる1-0の先制点が生まれた。

「選手たちは基本的にプレーを続けるよう求められている」とクロップは説明し、主将ヨシュア・キミッヒらが徹底してプレーを続けたことは、決してフェアプレーを欠いたものではなかったと強調した。一方で、その相手である新任のボンズコーチ、シャビは、この場面についてDFBイレブンに「賢さとフェアプレー不足が混ざったもの」を見たとしている。

さらに彼は、同じスペイン出身の主審アレハンドロ・ホセ・エルナンデス・エルナンデスにも言及した。「審判はすでに笛を口元に持っていっていたし、そのせいでこちらの何人かの選手はプレーをやめてしまった」とシャビは批判。ただ同時に、「とはいえ、それほど大きなことでもなかった」とも強調した。

一方、元主審のマヌエル・グレーフェはクロップに同調した。「ルール上はすべて正しい。中断しなければならないのは頭部の負傷か重傷の場合だけだ」とBild紙に語り、この場面をこう整理した。「親善試合なら確かにボールを外に出していただろうが、これは公式戦だ。オランダは一瞬、完全に集中を欠いていた。そこをDFBチームが賢く突いた。これで友達はできないだろうが、これはプロスポーツだ。多くのチームがそのまま続けていただろう。結局のところ、後方にいたその選手は何の影響も与えていなかった。集中してプレーを続けなかったオランダのミスだ」

元オランダ代表のラファエル・ファン・デル・ファールトは、この件をより厳しく受け止め、ドイツがプレーを続けたことをテレビ局NOSで「スポーツマンらしくない」と評した。一方のキミッヒは冷静に、「自分たちは完全に正しくプレーを続けた」と語った。試合を止めるかどうかは審判の仕事だったとし、バイエルンのスターは「自分は笛の音を聞いていない」と話している。

また、オランダ主将フィルジル・ファン・ダイクが、ドイツがプレーを続けたことは恥だと非難したことに対し、キミッヒはきっぱりと反論した。「彼の発言は熟慮されたものではないと思う」

DFBチーム：カイ・ハフェルツとジャマル・ムシアラはどうなった？

ヌメチャの先制点の直前、クロップは太もも裏に違和感を訴えたカイ・ハフェルツを途中で下げることを余儀なくされた。本来は先発に入るはずだったジャマル・ムシアラは、ウォーミングアップ中の筋肉系の問題により、そもそも出場することすらできなかった。「2人ともMRIを受けている。今夜中に診断結果が出ることを願っている」と、新任代表監督は試合後に2人の負傷者について語った。また、日曜日の次戦ギリシャ戦でこの2人を再び頼れるとは考えていないようで、「深刻なものでないことを願っている。自分たちにとってはおそらく外れるだろうが、その後は早くまたプレーできる状態に戻ってほしい」と続けた。

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ドイツのわずかなリードは終盤直前まで続いたが、後半アディショナルタイムにオランダがコーディ・ガクポのゴールで、ついに値千金の同点弾を手にした。途中出場したルベン・ファン・ボメルは、元バイエルンのスターであるマルク・ファン・ボメルの息子だが、この場面では見事なアウトサイドキックのクロスで見応え十分のアシストを記録した。「あの小さなファン・ボメルに、どこであれを身につけたのか聞いたよ」とクロップは明かし、父親に向けて冗談交じりにこう続けた。「父親譲りじゃないな。あのアウトサイドは母親譲りに違いない」

なぜオランダのフィルジル・ファン・ダイクのゴールは取り消されたのか？

一方で、DFBイレブンの先制点に加えて、特にもうひとつの場面も物議を醸した。開始から15分足らず、守備の要ファン・ダイクがCKからヘディングでオランダに先制点をもたらしたかに見えた。しかしVAR介入の末、このゴールは取り消された。オランダのアタッカー、ブロビーが、主審の見解では5メートルエリア内でドイツGKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの飛び出しを反則気味に妨げたためだ。厳しい判定だった。

「まったくの恥だ」とファン・デル・ファールトは憤った。「信じられない。ブロビーはほとんど何もしていない。もちろん接触は許されるべきだ。GKが何でも好き勝手にしていいわけではない。ただ単に非常に弱いGKのプレーだった」と語った。一方のクロップは異なる見方を示し、ブロビーの並外れた強靭さに言及した。「彼はほとんど四角いような体つきで、マルクにはそこを通り抜けるチャンスがない。素晴らしいCKだったが、あれはファウルだ。今はああいう場面はそう笛を吹かなければならない」とクロップは語り、GKがつい最近のW杯でも5メートルエリア内でより強く保護されていたことを引き合いに出した。

クロップ体制初陣を競技面から振り返り、センターバックのヨナタン・ターはこう語った。「もちろん勝ちたかったし、両チームにチャンスがあった。でも1-0でリードしているなら、そのまま勝ち切りたいものだ。自分たちはいい第一歩を踏み出した。試合はものすごくインテンシティーが高かった。すべてが完璧だったわけではないが、それが重要だったわけでもない。自分たちはピッチで違う顔を見せ始めたい。そして今日は、そのための最初の一歩だった」 さらにターは、SCフライブルクの右サイドバック、フィリップ・トロイに特別な賛辞を送った。この試合で代表デビューを果たした同選手について、「ピッポを取り上げたい。あの上下動は本当にすごかった。初代表として本当にトップだった」と称えている。

ドイツは日曜日、ネーションズリーグ2026-27シーズン第2節でギリシャと対戦する。アウクスブルクでは、その試合がクロップにとって代表監督としてのホーム初陣となる。「守備とプレッシング、どうやって相手に圧力をかけたいかという部分にかなり重点が置かれていた」とキミッヒはクロップの下での最初のトレーニングについて語った。「まずはボール非保持時のある程度の基本構造を見つけることが重要だった。それがあって初めて、ボール保持時の改善にもつなげられる」