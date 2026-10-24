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ノッティンガム・フォレストの司令塔モーガン・ギブス＝ホワイトは、ポートマン・ロードでプレミアリーグでの勝利をまたしても逃したことを受け、チームメートにゴール前での決定力向上を求めた。金曜夜のイプスウィッチ・タウン戦では試合を支配したものの、数多くの決定機を逃し、アウェーのフォレストは1-1の引き分けに終わった。

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MF、サフォーク州で逃した決定機を悔やむ

ギブス＝ホワイトは、サフォーク州で勝ち点2を逃す原因となった得点力不足を解消できれば、オリヴァー・グラスナー監督率いるチームにまもなく勝利が訪れると考えている。13分にダニエル・ムニョスのクロスをネコ・ウィリアムズが流し込み、4月以来のゴールを記録。しかし41分、ニコラ・ミレンコヴィッチの短いバックパスからフリオ・エンシソがマッツ・セルスを破り、イプスウィッチでの初ゴールを決めた。3連敗を止めたアウェーチームは、コヴェントリー・シティとトッテナムを抜いて16位に浮上した。

ゴールライン上のクリアに阻まれた、優勢のアウェーチーム

ノッティンガム・フォレストは金曜日、17本のシュートから期待得点2.31を記録した。リーグ戦のシュート数は137本となり、138本のマンチェスター・ユナイテッドに次ぐ数字だ。しかし、得点はリーグ最少タイの6にとどまり、リードした試合で勝ち点7を取りこぼしている。昨季を通じて取りこぼした勝ち点8まで、あと1に迫った。復帰した司令塔ギブス＝ホワイトのシュートはクリスティアン・ウォルトンのつま先に阻まれ、リーフ・デイヴィスにゴールライン上でクリアされた。デイヴィスはダン・エンドイェのシュートもかき出している。

敵陣ゴール前での決定力不足について『Sky Sports』に問われたギブス＝ホワイトは、こう語った。「これは練習中から自分たちに問いかけていることだ。シュート練習もしていて、昨日どれほどシュートが決まっていたかを見ていたら、素晴らしいと思ったはずだ。でも試合では決まらなかった。話し合っている問題だし、これでは十分ではない。それでも、最後までプレーを続け、高いレベルのパフォーマンスを見せた仲間を誇りに思う」

「強いメンタリティーが必要だ。今は苦しい時期だが、前向きな姿勢と結束、メンタリティー、パフォーマンスを保たなければならない。このようなプレーを続ければ、きっと勝てるはずだ。後半は完全に支配していたし、僕の目には勝つべき試合だった。このプレーを続ける限り、きっと勝てるはずだ」

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物議を醸す判定が議論を呼ぶ

48分、抜け出したジェームズ・マカティーをイッサ・ディオプが倒した場面で物議を醸した。トーマス・ブラモール主審は当初プレーを続行させたが、レッドカードの可能性を確認するためピッチ脇のモニターをチェック。その後、ディオプにイエローカードを提示し、マカティーが「ゴールの右側へボールを蹴り出していた」と説明した。グラスナー監督は『Sky Sports』に対し、「明らかなレッドカード」だったと主張。一方で、主審が映像を確認し、「正しい手順」を踏んだことは「良かった」と述べた。

終盤にはフォレストが攻勢を強めたが、フリーになったDFムリーリョのヘディングは枠を外れた。元イプスウィッチのストライカー、リアム・デラップは約5.5メートルの距離からヘディングでバーの上へ外し、別のシュートもポストの外へ流れた。カラム・ハドソン＝オドイのシュートも枠を捉えられなかった。一方、ギャリー・オニール監督率いる9位のホームチームでは、ジャック・クラークがカーブをかけたシュートを枠の外へ放った。

代表戦期間前に控える厳しい日程

金曜日の勝ち点1でフォレストは勝ち点6とし、降格圏を脱した。しかし、週末の他会場の結果次第では、すぐに下位3チームに逆戻りする可能性がある。グラスナー監督の下でリーグ戦2勝目を目指すイースト・ミッドランズのクラブは、来週末にブレントフォードとのアウェー戦に臨む。数多くのシュートを、今度こそゴールにつなげたいところだ。その後は、次の代表戦期間に入る前の11月7日にマンチェスター・シティをホームに迎える。