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Ipswich Town v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
翻訳者：

「これでは不十分だ」モーガン・ギブス＝ホワイト、イプスウィッチ・タウンとの悔しい引き分けを受け、ノッティンガム・フォレストは決定機を生かせない課題を改善しなければならないと認める

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ノッティンガム・フォレストの司令塔モーガン・ギブス＝ホワイトは、ポートマン・ロードでプレミアリーグでの勝利をまたしても逃したことを受け、チームメートにゴール前での決定力向上を求めた。金曜夜のイプスウィッチ・タウン戦では試合を支配したものの、数多くの決定機を逃し、アウェーのフォレストは1-1の引き分けに終わった。

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MF、サフォーク州で逃した決定機を悔やむ

ギブス＝ホワイトは、サフォーク州で勝ち点2を逃す原因となった得点力不足を解消できれば、オリヴァー・グラスナー監督率いるチームにまもなく勝利が訪れると考えている。13分にダニエル・ムニョスのクロスをネコ・ウィリアムズが流し込み、4月以来のゴールを記録。しかし41分、ニコラ・ミレンコヴィッチの短いバックパスからフリオ・エンシソがマッツ・セルスを破り、イプスウィッチでの初ゴールを決めた。3連敗を止めたアウェーチームは、コヴェントリー・シティとトッテナムを抜いて16位に浮上した。

ゴールライン上のクリアに阻まれた、優勢のアウェーチーム

ノッティンガム・フォレストは金曜日、17本のシュートから期待得点2.31を記録した。リーグ戦のシュート数は137本となり、138本のマンチェスター・ユナイテッドに次ぐ数字だ。しかし、得点はリーグ最少タイの6にとどまり、リードした試合で勝ち点7を取りこぼしている。昨季を通じて取りこぼした勝ち点8まで、あと1に迫った。復帰した司令塔ギブス＝ホワイトのシュートはクリスティアン・ウォルトンのつま先に阻まれ、リーフ・デイヴィスにゴールライン上でクリアされた。デイヴィスはダン・エンドイェのシュートもかき出している。

敵陣ゴール前での決定力不足について『Sky Sports』に問われたギブス＝ホワイトは、こう語った。「これは練習中から自分たちに問いかけていることだ。シュート練習もしていて、昨日どれほどシュートが決まっていたかを見ていたら、素晴らしいと思ったはずだ。でも試合では決まらなかった。話し合っている問題だし、これでは十分ではない。それでも、最後までプレーを続け、高いレベルのパフォーマンスを見せた仲間を誇りに思う」

「強いメンタリティーが必要だ。今は苦しい時期だが、前向きな姿勢と結束、メンタリティー、パフォーマンスを保たなければならない。このようなプレーを続ければ、きっと勝てるはずだ。後半は完全に支配していたし、僕の目には勝つべき試合だった。このプレーを続ける限り、きっと勝てるはずだ」

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物議を醸す判定が議論を呼ぶ

48分、抜け出したジェームズ・マカティーをイッサ・ディオプが倒した場面で物議を醸した。トーマス・ブラモール主審は当初プレーを続行させたが、レッドカードの可能性を確認するためピッチ脇のモニターをチェック。その後、ディオプにイエローカードを提示し、マカティーが「ゴールの右側へボールを蹴り出していた」と説明した。グラスナー監督は『Sky Sports』に対し、「明らかなレッドカード」だったと主張。一方で、主審が映像を確認し、「正しい手順」を踏んだことは「良かった」と述べた。

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終盤にはフォレストが攻勢を強めたが、フリーになったDFムリーリョのヘディングは枠を外れた。元イプスウィッチのストライカー、リアム・デラップは約5.5メートルの距離からヘディングでバーの上へ外し、別のシュートもポストの外へ流れた。カラム・ハドソン＝オドイのシュートも枠を捉えられなかった。一方、ギャリー・オニール監督率いる9位のホームチームでは、ジャック・クラークがカーブをかけたシュートを枠の外へ放った。

代表戦期間前に控える厳しい日程

金曜日の勝ち点1でフォレストは勝ち点6とし、降格圏を脱した。しかし、週末の他会場の結果次第では、すぐに下位3チームに逆戻りする可能性がある。グラスナー監督の下でリーグ戦2勝目を目指すイースト・ミッドランズのクラブは、来週末にブレントフォードとのアウェー戦に臨む。数多くのシュートを、今度こそゴールにつなげたいところだ。その後は、次の代表戦期間に入る前の11月7日にマンチェスター・シティをホームに迎える。