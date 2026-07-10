「これこそが、皆さん、イングランドだ」――サミー・ヴィルジとMUNDIALが、新たなシャツコラボで音楽とサッカーを融合。

ヴィルジだよね？

MUNDIALはヒットメーカーでDJ、そして素晴らしい人物サミー・ヴィルジとタッグを組み、英国らしさを称えるサッカーシャツを作りました。

ロンドン生まれウィットニー育ちの彼は、音楽とサッカーの血を生まれながらに受け継ぐ。トロンボーン奏者の父はローリン・ヒルの名盤『The Miseducation of Lauryn Hill』に参加。ヴィルジ自身も音楽、庭でのサッカー、アーセナルへの熱狂に囲まれて育った。

やがて音楽とサッカーは切り離せないものとなった。

モータウンからUKガレージへ

大学ではダブステップやベースラインを制作し、やがて海賊ラジオやレイヴ、ダンスホールが融合したUKガレージに落ち着きました。





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西オックスフォードシャーで育った南アジア系の若者にとって、自然な選択だった。ガレージは常に多様な人々、影響、アイデンティティをつなぐジャンルであり、何よりも可能性に開かれた音楽だ。

彼の作品にも同じエネルギーが宿る。喜びに満ち、予測不能で、踊らずにはいられない。

細部までこだわった2枚のTシャツ

サミー・ヴィルジとMUNDIALが共同制作した2枚のシャツは、その感覚を体現するデザインだ。

ブルーとブラックの2色展開。両モデルとも刺繍バッジ、前面のライオン、複数のイースターエッグを配置。背中にはヴィルジのプロデューサータグとスローガンをプリントし、大胆かつ華麗、彼らしいデザインに仕上げた。

音楽とサッカー、彼を支える二つの情熱が融合したシャツだ。





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フローダンやスケプタとのコラボでも、アーセナル優勝パレードでDJを務める姿でも、音楽とサッカーはいつも隣り合わせだった。今回、その2つが1枚のシャツに融合した。

これがイングランドだ。

目を閉じ、イングランドを思い浮かべると、何が目に浮かびますか？

シェイクスピア、マーケットタウン、村の小川が穏やかに流れる姿？それとも、シャドウェル・オーバーグラウンド駅を出た瞬間に漂うスパイス・グリルの香り、道路の向こう側にある酒類販売店の明かり、あっという間に目的地に着くことを知らせてくれるライム・バイクのチャイム音？

それとも、ジャングルやガレージのビート、愛犬に餌をやる日常だろうか？

イングランドは、一つの音やイメージ、場所、アイデンティティでは語れない。すべてが同時に存在するのだ。MUNDIALとVirjiにとって、これらのシャツは、この国を形作る人々、文化、コミュニティ、影響の混ざり合いを称える。





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ジュード・ベリンガムがまたも圧巻のプレーを見せる試合を観戦し、街を駆け回り、そして当然のように数パイントのビールを空に放り投げる際に着るイングランドのシャツだ。

これが、友よ、イングランドだ。

これがサミー・ヴィルジ × MUNDIALだ。