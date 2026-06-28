グループステージが終了し、優勝候補とダークホースがベスト32に進出した。次の対戦相手が判明し、緊張感が高まっている。

番狂わせを起こすのは誰で、7月19日にトロフィーを掲げるのはどのチームでしょうか？コメント欄で教えてください！

Voetbalzone

6月28日（日）

21:00 南アフリカ vs カナダ





6月29日（月）

19:00 ブラジル vs 日本

22:30 ドイツ vs. パラグアイ





6月30日（火）

• 03:00 | オランダ – モロッコ

19:00 コートジボワール – ノルウェー

• 23:00 | フランス対スウェーデン





7月1日（水）

03:00 メキシコ – エクアドル

18:00 イングランド – コンゴ民主共和国

22:00 | ベルギー – セネガル





7月2日（木）

2:00 | アメリカ – ボスニア・ヘルツェゴビナ

• 21:00 | スペイン – オーストリア





7月3日（金）

・1:00 | ポルトガル – クロアチア

05:00 | スイス – アルジェリア

• 20:00 | オーストラリア – エジプト





7月4日（土）

00:00 アルゼンチン – カーボベルデ

・03:30 コロンビア – ガーナ