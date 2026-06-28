グループステージが終了し、優勝候補とダークホースがベスト32に進出した。次の対戦相手が判明し、緊張感が高まっている。
番狂わせを起こすのは誰で、7月19日にトロフィーを掲げるのはどのチームでしょうか？コメント欄で教えてください！Voetbalzone
6月28日（日）
21:00 南アフリカ vs カナダ
6月29日（月）
19:00 ブラジル vs 日本
22:30 ドイツ vs. パラグアイ
6月30日（火）
• 03:00 | オランダ – モロッコ
19:00 コートジボワール – ノルウェー
• 23:00 | フランス対スウェーデン
7月1日（水）
03:00 メキシコ – エクアドル
18:00 イングランド – コンゴ民主共和国
22:00 | ベルギー – セネガル
7月2日（木）
2:00 | アメリカ – ボスニア・ヘルツェゴビナ
• 21:00 | スペイン – オーストリア
7月3日（金）
・1:00 | ポルトガル – クロアチア
05:00 | スイス – アルジェリア
• 20:00 | オーストラリア – エジプト
7月4日（土）
00:00 アルゼンチン – カーボベルデ
・03:30 コロンビア – ガーナ