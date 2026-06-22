これが、ワールドカップファンが今週末の放送スケジュールに不満を抱いている理由だ

ワールドカップファンにとって、厳しい週末が迫っています。深夜試合が相次ぎ、全試合を観たい視聴者には特に過酷です。

25日（木）は22:00にキュラソーvsコートジボワール、エクアドルvsドイツでスタート。

深夜1時からは日本vsスウェーデン、チュニジアvsオランダ、さらに4時からはパラグアイvsオーストラリア、トルコvsアメリカが続く。

26日夜は21:00にノルウェー×フランスとセネガル×イラクが組まれ、その後は再び深夜の試合が続く。

深夜2時：カーボベルデvsサウジアラビア、ウルグアイvsスペイン 深夜5時：エジプトvsイラン、ニュージーランドvsベルギー

土曜は23:00まで試合がなく、クロアチア対ガーナ、パナマ対イングランドがようやく始まる。

さらに日曜未明には1:30にコロンビアvsポルトガル、コンゴ民主共和国vsウズベキスタン、4:00にアルジェリアvsオーストリア、ヨルダンvsアルゼンチンが行われる。全試合を生観戦したい人は、睡眠リズムの見直しが必要だ。

ワールドカップの試合日程：

6

月25日（木）22:00 キュラソーvsコートジボワール

、エクアドルvsドイツ

6

月26日（金）01:00 日本vsスウェーデン

、チュニジアvsオランダ

、04:00 パラグアイvsオーストラリア

、トルコvsアメリカ

、21:00 ノルウェーvsフランス

、セネガルvsイラク

6月27日（土）

02:00：カーボベルデ - サウジアラビア

、ウルグアイ - スペイン

05:00：エジプト - イラン

、ニュージーランド - ベルギー

23:00：クロアチア - ガーナ

、パナマ - イングランド

6月

28日（日）01:30 コロンビア vs ポルトガル

、コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン

／04:00 アルジェリア vs オーストリア

、ヨルダン vs アルゼンチン