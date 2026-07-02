これが、ルイ・ファン・ハールがアヤックスを去る本当の理由だ

ルイ・ファン・ハールはアヤックス監査役会顧問を辞任した。ヘット・パロール紙は、この決定はテクニカルディレクターのヨルディ・クライフ氏とは無関係で、後継者と見られていたマリン・ビューカー氏の退任が引き金だと報じた。

木曜日、アヤックスはファン・ハールが監査役会の顧問を辞任すると発表した。同紙によると、ファン・ハールは退任がジョルディ・クライフとの不和によるという印象を与えないようにしたいと考えている。父ヨハン・クライフとの間のような緊張関係が再燃する恐れはないという。

ただ、ファン・ハール氏は技術部門の方針に懸念を抱いている。関係者によると、彼はテクニカルディレクターは短期的な視点だけでなく、クラブの長期的な発展や組織との連携も重視すべきだと考えているという。

その点で、マリン・ビューカーの退任がファン・ハールがクラブを去る決定打となった。ビューカーは2023年末、ファン・ハールの推薦でサッカー部門ディレクターに就任。2人はAZで知り合っていた。だがクライフ就任後、ビューカーの職務は急速に縮小された。

この決定は、マネージングディレクターのメンノ・ヘーレンや複数の監査役も同意していた。ビューカーはこれを受け、今週正式にアヤックスを退任した。

ファン・ハールはクルイフ個人をほとんど非難しておらず、クラブがテクニカルディレクターに過ぎた権限を与えたと指摘。責任は経営陣にあると考えている。

さらに、クライフの加入以降、フィジカル部門責任者のサム・フェリンガ、GKコーチのエリック・ヘイブロック、トップスポーツ部門責任者のマルティン・レデゲルド、ユースコーチのポール・ヌイテン、スカウトのハンス・ファン・ワッセンなど複数の人物が退団している。

『ハ・パロール』紙は、ファン・ハールが技術部門の長期ビジョン欠如を懸念していると伝えている。同紙によると、クルイフは短期的なスポーツ成果、特にリーグ優勝を重視しているという。

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