これが、ファン・ニステルローイがオランダ代表を欠場した驚くべき理由だ

ルード・ファン・ニステルローイは先週、米国で行われたオランダ代表合宿に姿を見せなかった。オランダ紙『デ・テレグラーフ』によると、このアシスタントコーチはオランダで誕生日パーティーを開いており、代表チームと共に渡米しなかったという。当初、オランダサッカー協会（KNVB）は「家庭の事情」と説明していた。

コーチ陣と選手団は木曜に出発したが、ファン・ニステルローイはオランダに残った。土曜、彼はデン・ボスのレストラン「ビストロ・タンテ・ピエチェ」で親しい仲間と50歳の誕生日を祝った。実のところ、彼の本当の誕生日は7月1日である。

オレンジバーグでの代表初練習では不在が際立ったが、ロナルド・クーマン監督は「数カ月前から合流が遅れると分かっていた」と説明した。

クーマンは「代表就任を打診した際、彼は土曜に大きな家族イベントがあると伝えていた。家族の事情と言っても、今回は喜ばしい出来事だ」と説明した。

ファン・ニステルローイはすでにニューヨークの合宿地に合流している。 デ・テレグラーフ紙は、この対応が以前のクインテン・ティンバーに関するクーマン監督の決定と矛盾すると指摘している。

一方、クインテン・ティンバーは兄ユリアンのチャンピオンズリーグ決勝観戦のため合流延期を認められなかった。

しかし、クーマンは「簡単に比較できるものではない」と語った。