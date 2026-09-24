これが、ドイツ戦に臨むオランダ代表でのシャビの初先発だ

シャビ監督にとって、UEFAネーションズリーグのドイツ戦はオランダ代表監督としての初陣となる。オランダ代表のスタメンはすでに発表されており、その中ではクインテン・ティンバーの先発起用が目を引く。

ロビン・ルーフスはここしばらくサンダーランドで非常に好調を維持しており、ゴールマウスを任せるべきだという声もしばしば上がっている。それでも、シャビ監督の下でもオランダ代表の第一GKはバルト・フェルブルッヘンのままだ。

右サイドバックでは、コンディションをまだ整えている最中のユリエン・ティンバーではなく、デンゼル・ダンフリースが優先された。ヤン・パウル・ファン・ヘッケは、代表にとどまり主将も務め続けるフィルヒル・ファン・ダイクとコンビを組む。ミッキー・ファン・デ・フェンがオランダ代表守備陣の左端に入る。

シャビ監督は、フレンキー・デ・ヨングとイェルディ・スハウテンの不在により、中盤の構成に頭を悩ませなければならない。クインテン・ティンバーが先発に名を連ねた。ジョーイ・フェールマンは2年ぶりにオランダ代表へ復帰したが、ベンチスタートとなる。ライアン・フラーフェンベルフとタイアニ・ラインデルスが、ドイツ戦の中盤を完成させる。

クリセンシオ・サマーフィルはワールドカップで存在感を示し、右ウイングとして実力を証明する機会を得た。ブライアン・ブロビーはマンチェスター・シティ戦でハットトリックを記録しており、その絶好調を木曜日にも持ち込みたいところだ。コーディ・ガクポは左サイドからチャンスを供給する役割を担う。

オランダ代表のスタメン：フェルブルッヘン；ダンフリース、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・フェン；ティンバー、フラーフェンベルフ、ラインデルス；サマーフィル、ブロビー、ガクポ

ドイツ代表のスタメン：テア・シュテーゲン；トロイ、ター、シュロッターベック、ブラウン；キミッヒ、ムシアラ、ヌメチャ；シャーデ、ハフェルツ、アデイェミ