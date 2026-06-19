これが、スコットランド対モロッコ戦でハキミが観客から激しいブーイングを浴びている理由だ

ワールドカップのスコットランド対モロッコ戦で、パリ・サンジェルマンのDFアシュラフ・ハキミが注目されている。彼はボールに触れるたびにスコットランドサポーターから激しいブーイングを受けている。これはグループリーグ第2戦で明らかになった。

この敵意は彼のプレーではなく、2023年から続く強姦容疑による裁判に起因する。金曜日、ハキミは法廷で説明を求められることが判明した。

ヴェルサイユ控訴院は証拠が十分と判断し、裁判は不可避となった。

事件は2023年3月、若い女性が数日前にハキミの自宅でレイプされたと主張したことで発覚。女性は通報したが正式な告訴は行わず、供述では2人はインスタグラムで知り合ったという。

ハキミは一貫して容疑を否定し、無実を主張している。

金曜日、ハキミはSNSで裁判所の決定について詳細にコメントし、長い間沈黙を守ってきたと明かした。

「裁判所は私に『あなたが有名でなければ、この事件は起こらなかっただろう』と言いました。私は長い間沈黙を守りました。尊厳を保ち、忍耐し、司法を信頼すれば、正しい判断が下されると信じていたからです」とモロッコ代表は記した。

さらにハキミは裁判を心待ちにしていて、「初日から裁判を待ち続けてきた。今、むしろ楽しみにしている。ついに私が話せる時が来る」と語った。