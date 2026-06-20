これが、サマービルがスウェーデン戦でベンチ入りしている理由だ

クリセンシオ・サマービルが、土曜日の夜に行われるワールドカップ・グループリーグのスウェーデン戦でオランダ代表のベンチスタートとなることが明らかになった。ロナルド・クーマン監督は、このフォワードがここ数日体調不良だったため、リスクを避けて先発から外したと説明した。

それでもベンチ入りしたことは注目に値する。数日前の日本戦で2－2の引き分けに導き、W杯デビュー戦で得点を挙げていたからだ。

クーマン監督はNOSに対し、起用法変更はパフォーマンスへの不満ではないと強調。「クライのプレーには満足していた」と語った。ただ、このFWは数日間にわたり万全でなかった。

木曜の練習を途中で終えたため、リスクは冒さない」（コエマン監督）。 結果としてサマーヴィルはスウェーデン戦でベンチスタートとなった。

代わりにブライアン・ブロッベイがストライカーに入り、ドニエル・マレンは右サイドに移る。これはスウェーデン戦の展開を考慮した戦術的な選択だ。

「攻撃面でより貢献が必要で、スペースが狭くなると予想されるため、ブロッベイの方がマレンより受け手として適している」と説明した。アヤックスのストライカー起用で、スウェーデンのプレスをかいくぐり、選択肢を増やす狙いだ。

また、マレンの内側への移動により、右サイドのデンゼル・ダムフリーズが前へ上がるスペースが生まれるとクーマンは説明した。



