オランダ代表の新監督就任には、なお時間がかかりそうだ。NRCによると、KNVBの提示内容とアーネ・スロットが求めている条件の間には隔たりがあるという。

事情に詳しい関係者は同紙に対し、テクニカル部門トップがスロットに対して2030年半ばまでの契約を用意していると明かした。しかし、現在フリーの指揮官は2028年の欧州選手権までの契約をより望んでいる。

スロットは、ワールドカップ失敗後にロナルド・クーマンが退任して以降、後任候補に挙がっている。それでも、KNVBとの協議はいまだ最終合意には至っていない。

オランダサッカー協会は急ぐ必要がありそうだ。オランダ代表は9月24日にネーションズリーグでドイツと対戦するが、そのドイツは先週、ユルゲン・クロップを新監督に任命した。

スロット自身は、オランダ代表監督就任に前向きであるようだ。最近になって、もし実際にKNVB入りすることになれば、リヴァプールがこのオランダ人指揮官の給与を補填する意向であることが明らかになった。

リヴァプールにとってもそれは利益がある。というのも、De Telegraafの情報筋によれば、クラブはなおスロットに1000万ユーロ超を支払わなければならないからだ。解任された指揮官は退任後も誠実な姿勢を示しており、そのためイングランドの名門は代表監督就任に向けて彼を支援する用意があるという。