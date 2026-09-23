ユルゲン・クロップがユリアン・ブラントを招集しなかったのは、アヤックスのMFをすでによく知っているからだ。ドイツ代表指揮官は、まだそれほど多くプレーを見ていない選手たちを優先している。

クロップはドイツのネーションズリーグ4試合に向け、合計44人を招集した。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンには招集状が届いたが、アヤックスのチームメートであるブラントにはそれがなかった。

「私はJuleのことをずっと前から知っている」と、クロップは水曜日にNOSとの取材で語った。「私がリバプールの監督だった頃、何年も前に彼をそこへ連れて行きたいと思っていた。私は彼のことをずっと前から知っている。それが理由だ」

「彼は本当に素晴らしいプレーをしている。でも私は彼のことをすでに知っている。だからJule、その調子で続けてくれ。彼がパニックになることはないと分かっている。彼はいろいろなことをするが、パニックになることはその中に含まれない。私は44人を招集したが、もっと多くの選手を招集することだってできた」と、クロップは述べた。

ブラント（30）はドイツ代表として48試合に出場している。アヤックス所属選手としての代表での最後の出場は2024年11月にさかのぼる。当時はネーションズリーグのハンガリー戦で1時間プレーした。

経験豊富なドイツ人選手はアヤックスで好スタートを切っており、そのためドイツ代表に呼び戻すべきだとの声が上がっている。だが当面のところ、クロップは中盤で別の選手たちを優先している。