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ライブ
imago-sport-1083371603.jpgANP
Rian Rosendaal
翻訳者：

これが、アヤックスで際立つ活躍を見せるブラントがクロップに見送られた理由だ

ドイツ
ユリアン・ブラント

ユルゲン・クロップがユリアン・ブラントを招集しなかったのは、アヤックスのMFをすでによく知っているからだ。ドイツ代表指揮官は、まだそれほど多くプレーを見ていない選手たちを優先している。

クロップはドイツのネーションズリーグ4試合に向け、合計44人を招集した。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンには招集状が届いたが、アヤックスのチームメートであるブラントにはそれがなかった。

「私はJuleのことをずっと前から知っている」と、クロップは水曜日にNOSとの取材で語った。「私がリバプールの監督だった頃、何年も前に彼をそこへ連れて行きたいと思っていた。私は彼のことをずっと前から知っている。それが理由だ」

「彼は本当に素晴らしいプレーをしている。でも私は彼のことをすでに知っている。だからJule、その調子で続けてくれ。彼がパニックになることはないと分かっている。彼はいろいろなことをするが、パニックになることはその中に含まれない。私は44人を招集したが、もっと多くの選手を招集することだってできた」と、クロップは述べた。

ブラント（30）はドイツ代表として48試合に出場している。アヤックス所属選手としての代表での最後の出場は2024年11月にさかのぼる。当時はネーションズリーグのハンガリー戦で1時間プレーした。

UEFAネーションズリーグ リーグA
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経験豊富なドイツ人選手はアヤックスで好スタートを切っており、そのためドイツ代表に呼び戻すべきだとの声が上がっている。だが当面のところ、クロップは中盤で別の選手たちを優先している。

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