「これが正しい道だ」モウリーニョ、レアル・マドリードのスターに特別な称賛

スペイン人DFのディーン・ハウセンが、本来の力を取り戻し、ジョゼ・モウリーニョからの信頼に値することを証明し始めた。21歳のレアル・マドリードのセンターバックは、昨シーズンに激しい批判を浴びた選手から、新シーズン開幕とともにチームの主力へと変貌を遂げた。

ハウセンはレアル・マドリードでの1年目、明らかな出来の不安定さに苦しんだ。クラブはボーンマスから彼を獲得するために5000万ユーロを支払っていたにもかかわらず、である。シャビ・アロンソの指揮下でスタメンとして起用されたものの、アルベロアのもとで次第にその役割は縮小し、ついにはワールドカップに向けたスペイン代表のリストにおいて、ルイス・デ・ラ・フエンテの構想から外れるに至った。

しかしマラガ生まれのこのディフェンダーは、準備期間を理想的な形で活用し、背番号4を着用すると、レアル・マドリードのスターティングメンバーの座を確保した。ティボ・クルトワ、キリアン・ムバッペと並んで、エスパニョール戦、レアル・ソシエダ戦、マラガ戦のすべての試合で全時間出場した唯一の選手となった。

モウリーニョはマラガに対する大勝の後、ハウセンの出来を称賛し、パスにおいていくつかのミスを犯したものの、この若きディフェンダーは正しい方向に進んでいると強調した。

レアル・マドリードの監督は次のように語った。「ハウセンは縦パスを一つ失った。しかし、彼はデュエルとディフェンスのカバーリングで支配的だった。これが正しい道だ。私は守備の上手いディフェンダーが好きだ。ディフェンダーがボールの扱いに長けていれば理想的だが、最も重要なのは守備であり、彼はその面で向上している」

モウリーニョはこう付け加えた。「直近の3試合で著しい進歩が見られた。また、彼のチームメイトであるリュディガーとコナテが彼を支えてくれている」

このポルトガル人監督は、ディフェンダーのビルドアップにおける質は自分にとって重要ではあるが、最も重要な要素とは考えていないと説明し、強さ、安定感、デュエルに勝つ能力、そしてチームに信頼を与えることが何よりも優先されると強調した。

今、注目は次戦であるレアル・ベティス戦に向けられている。この試合は9月4日金曜日、ラ・カルトゥハ・スタジアムで開催される予定であり、3連勝を達成した後の白い巨人にとって厳しいテストとなる。