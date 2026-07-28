ベシクタシュのスポーツディレクターを務めるオンデル・オゼンはまず、サラーの代理人に対する批判をあらためて口にした。これは直近でセダル・アダル会長も表明していたものだ。それによると、ボスポラス海峡のクラブとの契約交渉において、この攻撃的選手の代理人は自身のコミッション要求額を土壇場で大幅につり上げたという。

「サラーのように尊敬されるアスリートがそのことを知らなかった可能性はあると思う。ただ、我々のクラブには明確な方針があり、そこから逸脱することはない」と、オゼンはHT Sporで明言した。選手代理会社へのコミッションは法律で定められており、それを無視することは「違法行為」に等しいとオゼンは強調した。「ベシクタシュに関わることであれば、そのような状況に陥らないことが我々の義務だ」

そのため現時点ではサラーとの交渉は行っていないが、34歳の同選手がベシクタシュへ移籍する可能性が完全に消滅したわけではない。「オファーはテーブルの上にある。そのオファーに対する返答が届けば検討することはできるが、これ以上の提示はしない」とオゼンは語った。「彼らは他クラブとも話し合っていると述べていたし、そちらで結果が出るかもしれない。サラーに対する我々の最後のオファーが最終地点だ」

モハメド・サラーは、なおもベシクタシュの大型補強の次なるピースとなるのか？

サラーは終了したばかりのシーズン限りで、9年間在籍したリバプールを退団した。本来であれば契約は2027年まで残っていたが、両者は契約解除で合意。そのため、このエジプト代表は現在フリーで獲得可能となっている。サウジアラビアやアメリカのクラブに加え、ベシクタシュの宿敵フェネルバフチェもサラー獲得に動いているとされる。





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一方でベシクタシュにとって、元リバプールのサラーは注目すべき補強攻勢における次のピースとなるはずだ。アレクサンダー・ニューベルをバイエルンから600万ユーロ強で獲得し、新たなトップGKを確保。レアンドロ・トロサール（アーセナルから1800万ユーロで加入）とともに、サラーは理論上、今後恐れられる両翼を形成する可能性がある。さらにベシクタシュは、ザリフ・オズカンを（ボルシア・ドルトムントからフリーで）獲得し、アンカーに実力者を加えた。また、昨季すでにベンフィカからレンタル加入していたオルクン・キョクチュに対する3000万ユーロの買い取りオプションを行使したことも見逃せない。

さらにベシクタシュは、新指揮官としてヴィンチェンツォ・イタリアーノを招へいした。同監督は直近でボローニャで非常に成功を収めていた。進むべき方向は明確だ。2021年の現時点で最後となっているトルコ王者から5年、ベシクタシュは宿敵フェネルバフチェ、そして何より連覇中のガラタサライに再びより大きな対抗心を示したい考えだ。直近5シーズンで最高成績は2023年の3位で、昨季のスュペル・リグは4位で終えている。