これが最も重要だ…歴史的偉業を達成したロナウドの最初のコメント

ポルトガル代表のキャプテン、クリスティアーノ・ロナウドはワールドカップでの自身の記録達成を喜んだ。その上で「最も大切なのはチームワークと勝ち点3だ」と強調した。

火曜日のウズベキスタン戦では2得点を挙げ、ポルトガル代表を5－0の勝利に導いた。

この2得点でロナウドは6大会連続で得点を挙げた史上初の選手となり、ポルトガル代表のワールドカップ通算最多得点者にもなった。また、得点を挙げた史上2番目に年長の選手でもある。

これらの偉業について問われると、ロナウドは「とても嬉しいが、最も大切なのはチームワークと勝ち点3だ」と語り、次戦のコロンビア戦へ意識を向けていると明かした。

試合後「beIN SPORTS」のインタビューでは「この数日で練習し、成長できた」と語った。

サウジアラビア・アル・ナスルに所属するスターは「皆はいつも私を話題にするが、私はポルトガル代表のために全力を尽くす。今が重要な時期だと理解し、チームで成果を喜んでいる」と語った。

2026年大会でも得点を狙うか問われると、「もちろん。自分のプレーとチームに自信がある」と語った。

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