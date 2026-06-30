「これがロナルド・クーマンの最後の試合だったと思う」

ヤン・ファン・ハルストは、ロナルド・クーマンに対して厳しい評価を下している。Ziggo Sportのオランダ代表担当記者は、同代表監督がワールドカップのラウンド16敗退の責任を負うと主張する。「そうだ」――それが彼の明確な結論だ。

KNVBの目標は準決勝進出だったが達成できず、サッカー部門ディレクターのナイジェル・デ・ヨングにはクーマン解任を求める圧力が高まっている。

ファン・ハルストは「これがクーマンの最後の試合になると思う」と代表監督の退任を予測する。「代表監督としてのクーマンと、人間としてのクーマンがいる。誰もが知る通り、彼は病気に苦しむ妻を支えなければならない。

「彼は監督として経験すべきことはすべて経験した。W杯も指導した。少し休養が必要だろう。家庭の事情もある」と、この元MFは結論づけた。

クーマンは7月31日までの契約を残しており、モロッコ戦後に去就について明言を避けた。まずは代理人のロブ・ヤンセン氏と話し合うとしている。

モロッコ戦で5バックを採用した采配には国内外から批判が殺到。アンリやイブラヒモビッチもオランダ代表のプレーに衝撃を受けた。

批判には動じず、クーマンは「オランダではすぐに『良くない』と言われ、誰もが代表に意見を持つ」とNOSに語った。