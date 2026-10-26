「これがレアル・マドリーだ！」ジョアン・カンセロ、エル・クラシコでの敗戦に大胆な見解

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バルセロナのDFジョアン・カンセロは、エル・クラシコで終盤に失点し、レアル・マドリーに1-2で敗れたものの、自分たちの方が良いプレーをしたと主張した。ポルトガル代表のカンセロはチームメートにボールコントロールの改善を求める一方、アラベス戦に向けて揺るぎない自信を示した。

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カンセロ、ホームでの痛恨の敗戦後もチームの戦いを擁護

バルセロナのサイドバック、ジョアン・カンセロは、スポティファイ・カンプ・ノウでレアル・マドリーに1-2で敗れた試合を振り返り、チームの戦いを擁護した。シャビ・エスパルトが序盤に負傷した後、右サイドバックに移ったカンセロは、試合を通じてバルセロナの方がより決定的なチャンスを作ったと主張した。

バルセロナはハフィーニャが唯一のゴールを決めたが、キリアン・エンバペの終盤の一撃でレアル・マドリーに勝利をさらわれた。

この結果、バルセロナは今季国内で初黒星を喫した。

「レアル・マドリーはわずかなチャンスをものにした」とカンセロ

DAZNの取材に応じたカンセロは、最終スコアはピッチ上でのバルセロナのパフォーマンスを正確に反映していないと語った。「私から見れば、より良いチームだったのは私たちだ。ただ、相手はレアル・マドリー。チャンスをあまり作らなくても、ゴールを決める」と述べた。

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「全体としては私たちの方が良かったと思うが、立て直さなければならない」

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「高い位置からプレスをかけたい場面は多い……一方で、私たちが得意とする、ボールを持って試合をもっとコントロールすることが必要な場面もある」と付け加えた。

カンセロ、ボール保持による試合のコントロールを求める

カンセロは、相手に空いたスペースをカウンターで突かれないよう、チームメイトに自分たちの強みを生かすことに集中するよう求めた。「もっとボールを保持し、動かして、チャンスを作る必要がある。レアル・マドリーより多くのチャンスは作ったが」と説明した。

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敗戦を受けても、ポルトガル人DFは団結を呼びかけた。

「私たちは謙虚なチームで、懸命に取り組むことを大切にしている」と語った。

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バルセロナ、次のアラベス戦へ切り替え

カンセロは、チームがすでに次戦で勝ち点3を獲得することに集中していると強調した。

「みんな、すでにアラベス戦で立て直すことに集中している。私たちはそうするつもりだ」と締めくくった。

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バルセロナは土曜日、首位の座を固めるべく、カンプ・ノウにアラベスを迎える。