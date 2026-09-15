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ライブ
Michel SanchezESPN
Siep Engelen

翻訳者：

これがマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンがアヤックスでプレーしていない理由だ。「メディカルスタッフからの情報は…」

アヤックス 対 ヴィレムII
アヤックス
ヴィレムII
エールディビジ
マルク・アンドレ・テル・シュテゲン
ミチェル

ミチェル・サンチェス監督は火曜日、ヴィレムIIとのリーグ戦に向けたアヤックスの先発メンバーに、やや意外な形で6人の変更を加えた。ESPNのカメラの前でその理由を説明し、マルク・テル・シュテーゲンが出場しない理由も明かしている。

「そうですね、メディカルスタッフからの情報では、マルクは重傷から回復途中です」と、スペイン人指揮官は切り出した。「彼は長く負傷離脱していましたし、これから代表ウィークもあります。今回の試合はマールテン・パエスにプレーさせる良いタイミングだと考えていますし、マルクには土曜日、そしてその後の代表ウィークに向けてしっかり回復してもらいたいです。」 

また、トル・アロコダレもメンバー外となったが、こちらは別の理由だ。「いくつかの交代はやむを得ないものです。トルは今週ずっと体調を崩していました。熱もあります」とミチェルは説明した。「今日、数分でもプレーできるかは分かりません。様子を見ます。本人がどうしても帯同したがっていたので、今日はベンチに入っています。」 

そのためミチェル監督はトルではなく、前線にカスパー・ドルベリを起用する。高額移籍で加入したマルコス・レオナルドは、その影響で今回もベンチスタートとなる。さらに、パエス、オーウェン・ワインダル、ルーカス・ロサ、ティロ・ケーラー、ヨルティ・モキオもアヤックスの先発に名を連ねている。 

ヴィレムIIのジョン・ステーヘマン監督は、相手のこれだけ多くの変更に驚いたと明かした。「ええ、その先発は確かにまったく読めませんでした。とても驚きました。多くても2人の変更だと思っていました」と、ESPNのカメラの前で語った。 

エールディビジ
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「ただ、彼はもう少し大きく入れ替えてきました。もちろん、彼の手元には本当に多くの優れた選手がいます。そして、選手たちを満足させておく必要があるというのも理解できます。入ってくるのもみんな良い選手ですし、だからといってこちらが急に楽に考えていいわけではありません。でも、違いはありますし、私は予想していませんでした。」

アヤックス対ヴィレムIIの先発メンバー一覧はこちら。

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