第2節の注目カードで、バイエルン・ミュンヘンは2025年2月以来初めて、ブンデスリーガの試合で無得点に終わった。 そのことに、ベルギー人指揮官も敬意を示した。

「シャルケにおめでとうと言いたい。選手たちは戦った。僕たちにも自分たちの時間帯があったし、ビッグチャンスもあった。GKとの1対1も2、3回あった。そして、しっかり組織されていてアグレッシブな相手と対戦し、その相手がそれをうまくやっていたなら、そういう場面で決めなければならない。チャンスだけを見れば、僕たちはこの試合に勝てたはずだ」と、コンパニはSkyのインタビューで称賛した。同時に、バイエルンの指揮官はシャルケが気迫あるパフォーマンスで引き分けに値したことも認めた。「それもまたサッカーだ。相手がそれを勝ち取ることもある。そういうものだよ。次はしっかり点を取れるようにしないといけない」

「常にプレッシャーがあった」：コンパニがシャルケの守備を称賛

ただ、コンパニは決定機逸だけを試合展開の唯一の尺度にはしたくなかった。むしろ、改めてロイヤルブルーのパフォーマンスを称え、こう語っている。「どの試合にもそれぞれの物語がある。今回の物語は、残念ながら僕たちが決め切れなかったということだ。ただ、それによってシャルケのやったことが薄れるわけではない。僕たちはGKとの1対1の場面もあったが、その中でも常にプレッシャーがあった。彼らは常に戻ってきて、スペースを閉じようとしていた」

バイエルンのヨナタン・ターも、シャルケの守備を高く評価した。「僕たちには3、4回の非常に決定的なチャンスがあったが、それを決められなかった。そして相手は最後には11人で守っていた。センターバックは時にはペナルティーエリア内にまでいた」

バイエルンは、闘志あふれる昇格組を相手に非常に苦しんだ。ルイス・ディアスはこの試合最大の2度の好機を逃し、一方でGKロリス・カリウスは圧巻のプレーを見せ、当然のようにマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

シャルケにとっては新シーズン初の勝ち点となった。バイエルンはVfBシュツットガルトとの開幕戦に5-1で勝利しており、勝ち点4としている。レコードマイスターは火曜日、チャンピオンズリーグでFKボデ／グリムトと対戦する。