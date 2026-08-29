これがフェイエノールトのチャンピオンズリーグ全日程だ

フェイエノールトのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズの全日程が明らかになった。ロッテルダムのクラブは9月9日にFCバルセロナ戦でスタートし、1月27日にデ・カイプでRBライプツィヒと対戦してリーグフェーズを締めくくる。
フェイエノールトは木曜日の抽選で8つの対戦相手が割り当てられた。インテル、FCポルト、RBライプツィヒ、コモ1907がデ・カイプに乗り込む。アウェーではFCバルセロナ、レアル・ベティス、ガラタサライ、バイキングFKとの、非常に多彩な4試合が待っている。
フェイエノールトのチャンピオンズリーグ全日程は以下の通り。
第1節 9月9日
FCバルセロナ vs フェイエノールト 18:45
第2節 10月14日
フェイエノールト vs コモ 18:45
第3節 10月21日
レアル・ベティス vs フェイエノールト 21:00
第4節 11月3日
フェイエノールト vs インテル 21:00
第5節 11月24日
フェイエノールト vs FCポルト 21:00
第6節 12月8日
バイキング vs フェイエノールト 18:45
第7節 1月19日
ガラタサライ vs フェイエノールト 18:45
第8節 1月27日（水）
フェイエノールト vs RBライプツィヒ 21:00
とりわけアウェーでのバルセロナ戦は、この日程の目玉のひとつだ。さらにフェイエノールトはレアル・ベティス戦のためにセビージャへ、ガラタサライ戦のためにイスタンブールへ向かう。デ・カイプでは、顔触れの上ではインテルとFCポルトが最も注目を集める相手となる。
PSVと同様に、最初の6試合はウインターブレイク前に行われる。1月には第7節と第8節が続く。上位8位以内に入れば、ラウンド16へストレートインとなる。9位から24位まではプレーオフラウンドに進み、25位から36位のクラブはそこで欧州でのシーズンを終える。