これがフェイエノールトのチャンピオンズリーグ全日程だ

フェイエノールトのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズの全日程が明らかになった。ロッテルダムのクラブは9月9日にFCバルセロナ戦でスタートし、1月27日にデ・カイプでRBライプツィヒと対戦してリーグフェーズを締めくくる。

フェイエノールトは木曜日の抽選で8つの対戦相手が割り当てられた。インテル、FCポルト、RBライプツィヒ、コモ1907がデ・カイプに乗り込む。アウェーではFCバルセロナ、レアル・ベティス、ガラタサライ、バイキングFKとの、非常に多彩な4試合が待っている。

フェイエノールトのチャンピオンズリーグ全日程は以下の通り。





第1節 9月9日

FCバルセロナ vs フェイエノールト 18:45





第2節 10月14日

フェイエノールト vs コモ 18:45





第3節 10月21日

レアル・ベティス vs フェイエノールト 21:00





第4節 11月3日

フェイエノールト vs インテル 21:00





第5節 11月24日

フェイエノールト vs FCポルト 21:00





第6節 12月8日

バイキング vs フェイエノールト 18:45





第7節 1月19日

ガラタサライ vs フェイエノールト 18:45





第8節 1月27日（水）

フェイエノールト vs RBライプツィヒ 21:00





とりわけアウェーでのバルセロナ戦は、この日程の目玉のひとつだ。さらにフェイエノールトはレアル・ベティス戦のためにセビージャへ、ガラタサライ戦のためにイスタンブールへ向かう。デ・カイプでは、顔触れの上ではインテルとFCポルトが最も注目を集める相手となる。

PSVと同様に、最初の6試合はウインターブレイク前に行われる。1月には第7節と第8節が続く。上位8位以内に入れば、ラウンド16へストレートインとなる。9位から24位まではプレーオフラウンドに進み、25位から36位のクラブはそこで欧州でのシーズンを終える。