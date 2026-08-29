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Bart DHanis

翻訳者：

これがフェイエノールトのチャンピオンズリーグ全日程だ

フェイエノールト

フェイエノールトのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズの全日程が明らかになった。ロッテルダムのクラブは9月9日にFCバルセロナ戦でスタートし、1月27日にデ・カイプでRBライプツィヒと対戦してリーグフェーズを締めくくる。

フェイエノールトは木曜日の抽選で8つの対戦相手が割り当てられた。インテル、FCポルト、RBライプツィヒ、コモ1907がデ・カイプに乗り込む。アウェーではFCバルセロナ、レアル・ベティス、ガラタサライ、バイキングFKとの、非常に多彩な4試合が待っている。

フェイエノールトのチャンピオンズリーグ全日程は以下の通り。


第1節　9月9日

FCバルセロナ vs フェイエノールト　18:45


第2節　10月14日

フェイエノールト vs コモ　18:45


第3節　10月21日

レアル・ベティス vs フェイエノールト　21:00


第4節　11月3日

フェイエノールト vs インテル　21:00


第5節　11月24日

フェイエノールト vs FCポルト　21:00


第6節　12月8日

バイキング vs フェイエノールト　18:45


第7節　1月19日

ガラタサライ vs フェイエノールト　18:45


第8節　1月27日（水）

フェイエノールト vs RBライプツィヒ　21:00


とりわけアウェーでのバルセロナ戦は、この日程の目玉のひとつだ。さらにフェイエノールトはレアル・ベティス戦のためにセビージャへ、ガラタサライ戦のためにイスタンブールへ向かう。デ・カイプでは、顔触れの上ではインテルとFCポルトが最も注目を集める相手となる。

PSVと同様に、最初の6試合はウインターブレイク前に行われる。1月には第7節と第8節が続く。上位8位以内に入れば、ラウンド16へストレートインとなる。9位から24位まではプレーオフラウンドに進み、25位から36位のクラブはそこで欧州でのシーズンを終える。

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