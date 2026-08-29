アヤックス、AZ、FCトゥウェンテ、NECの欧州日程が明らかになった。オランダの4クラブは、ヨーロッパリーグおよびカンファレンスリーグのリーグフェーズで、いつどこで試合を行うかを把握した。特にNECには、いきなり特別なカードが待っている。
今季、オランダからはフェイエノールトとPSVがチャンピオンズリーグに出場する。 ロッテルダム勢とアイントホーフェン勢の日程は、土曜午前の時点ですでに判明していた。
AZはいきなりサンダーランド戦
AZもヨーロッパリーグでの冒険をアウェーゲームでスタートさせる。アルクマール勢はサンダーランドのもとへ乗り込む。昨季のカップウィナーは予選を戦う必要がなく、抽選ではユヴェントスやベンフィカなどと同組になった。
その中でも、ユヴェントスとのホームゲームはひときわ目を引く。AZはリーグフェーズをベンフィカとのアウェーゲームで締めくくる。アルクマール勢の全日程は以下の通り。
日付
対戦相手
ホーム／アウェー
キックオフ
9月16日
サンダーランド
アウェー
21:00
10月15日
ハポエル・ベエル・シェバ
ホーム
18:45
10月22日
アララト・アルメニア
アウェー
18:45
11月5日
ユヴェントス
ホーム
21:00
11月26日
スパルタ・プラハ
アウェー
21:00
12月10日
シュトゥルム・グラーツ
ホーム
18:45
1月21日
ディナモ・ザグレブ
ホーム
21:00
1月28日
ベンフィカ
アウェー
21:00
NECはいきなりユヴェントスと対戦
NECはユヴェントスへのアウェー訪問でヨーロッパリーグをスタートさせる。ナイメーヘン勢は9月17日にトリノでイタリアの強豪と対戦する。その後はベンフィカもデ・ホッフェルトに乗り込み、ポルトガル勢は1月21日に来訪する予定だ。
この2つの注目カードの間に、NECにはレフスキ・ソフィア、ディナモ・ザグレブ、オモニア・ニコシア、スタッド・レンヌ、アララトとの試合などが待っている。年明け後には、1月28日にNKツェリェとのアウェーゲームも控える。その後、リーグフェーズは終了となる。
NECはヨーロッパリーグのノックアウトフェーズ進出のため、最終順位で24位以内に入る必要がある。上位8チームはラウンド16に直接進出し、9位から24位のチームはプレーオフを戦わなければならない。
日付
対戦相手
ホーム／アウェー
キックオフ
9月17日
ユヴェントス
アウェー
21:00
10月15日
レフスキ・ソフィア
ホーム
21:00
10月22日
ディナモ・ザグレブ
アウェー
18:45
11月5日
オモニア・ニコシア
ホーム
18:45
11月26日
スタッド・レンヌ
ホーム
21:00
12月10日
Anarat
アウェー
18:45
1月21日
ベンフィカ
ホーム
18:45
1月28日
ツェリェ
アウェー
21:00
アヤックスはクロアチアで開幕
アヤックスは10月15日、ハイドゥク・スプリトとのアウェーゲームで欧州キャンペーンをスタートさせる。1週間後にはヨハン・クライフ・アレナでアタランタ戦が予定されている。11月初旬にはデンマークでFCミッティランのもとへ乗り込む。その月の後半には、アヤックスがホームでFCトゥーンを迎える。12月にはリーグフェーズ最後の2試合が行われ、まずベルギーでSTVVとのアウェー戦、その後12月17日にヘタフェとのホームゲームを戦う。
日付
対戦相手
ホーム／アウェー
キックオフ
10月15日
Hadjuk Split
アウェー
18:45
10月22日
アタランタ
ホーム
21:00
11月5日
FCミッティラン
アウェー
18:45
11月26日
FCトゥーン
ホーム
18:45
12月10日
STVV
アウェー
21:00
12月17日
ヘタフェ
ホーム
21:00
FCトゥウェンテはホームで始まり、ホームで終える
FCトゥウェンテも10月15日からカンファレンスリーグに登場する。トゥッカーズはその日、フロルシュ・フェステでFCトゥーンを迎える。10月23日には、リンカーン・レッド・インプス戦のためジブラルタルへの遠征が続く。
11月5日には再び本拠地で、今度はパフォスと対戦する。その後はSCフライブルク、オーフスとのアウェーゲームが続く。チームは12月17日、カイラト・アルマトイとのホームゲームでリーグフェーズを締めくくる。
日付
対戦相手
ホーム／アウェー
キックオフ
10月15日
FCトゥーン
ホーム
21:00
10月22日
リンカーン・レッド・インプス
アウェー
21:00
11月5日
パフォス
ホーム
21:00
11月26日
SCフライブルク
アウェー
21:00
12月10日
Aarhus
ホーム
21:00
12月17日
カイラト・アルマトイ
アウェー
21:00