アヤックス、AZ、FCトゥウェンテ、NECの欧州日程が明らかになった。オランダの4クラブは、ヨーロッパリーグおよびカンファレンスリーグのリーグフェーズで、いつどこで試合を行うかを把握した。特にNECには、いきなり特別なカードが待っている。

今季、オランダからはフェイエノールトとPSVがチャンピオンズリーグに出場する。 ロッテルダム勢とアイントホーフェン勢の日程は、土曜午前の時点ですでに判明していた。

AZはいきなりサンダーランド戦

AZもヨーロッパリーグでの冒険をアウェーゲームでスタートさせる。アルクマール勢はサンダーランドのもとへ乗り込む。昨季のカップウィナーは予選を戦う必要がなく、抽選ではユヴェントスやベンフィカなどと同組になった。

その中でも、ユヴェントスとのホームゲームはひときわ目を引く。AZはリーグフェーズをベンフィカとのアウェーゲームで締めくくる。アルクマール勢の全日程は以下の通り。

日付 対戦相手 ホーム／アウェー キックオフ 9月16日 サンダーランド アウェー 21:00 10月15日 ハポエル・ベエル・シェバ ホーム 18:45 10月22日 アララト・アルメニア アウェー 18:45 11月5日 ユヴェントス ホーム 21:00 11月26日 スパルタ・プラハ アウェー 21:00 12月10日 シュトゥルム・グラーツ ホーム 18:45 1月21日 ディナモ・ザグレブ ホーム 21:00 1月28日 ベンフィカ アウェー 21:00

NECはいきなりユヴェントスと対戦

NECはユヴェントスへのアウェー訪問でヨーロッパリーグをスタートさせる。ナイメーヘン勢は9月17日にトリノでイタリアの強豪と対戦する。その後はベンフィカもデ・ホッフェルトに乗り込み、ポルトガル勢は1月21日に来訪する予定だ。

この2つの注目カードの間に、NECにはレフスキ・ソフィア、ディナモ・ザグレブ、オモニア・ニコシア、スタッド・レンヌ、アララトとの試合などが待っている。年明け後には、1月28日にNKツェリェとのアウェーゲームも控える。その後、リーグフェーズは終了となる。

NECはヨーロッパリーグのノックアウトフェーズ進出のため、最終順位で24位以内に入る必要がある。上位8チームはラウンド16に直接進出し、9位から24位のチームはプレーオフを戦わなければならない。

日付 対戦相手 ホーム／アウェー キックオフ 9月17日 ユヴェントス アウェー 21:00 10月15日 レフスキ・ソフィア ホーム 21:00 10月22日 ディナモ・ザグレブ アウェー 18:45 11月5日 オモニア・ニコシア ホーム 18:45 11月26日 スタッド・レンヌ ホーム 21:00 12月10日 Anarat アウェー 18:45 1月21日 ベンフィカ ホーム 18:45 1月28日 ツェリェ アウェー 21:00

アヤックスはクロアチアで開幕

アヤックスは10月15日、ハイドゥク・スプリトとのアウェーゲームで欧州キャンペーンをスタートさせる。1週間後にはヨハン・クライフ・アレナでアタランタ戦が予定されている。11月初旬にはデンマークでFCミッティランのもとへ乗り込む。その月の後半には、アヤックスがホームでFCトゥーンを迎える。12月にはリーグフェーズ最後の2試合が行われ、まずベルギーでSTVVとのアウェー戦、その後12月17日にヘタフェとのホームゲームを戦う。

日付 対戦相手 ホーム／アウェー キックオフ 10月15日 Hadjuk Split アウェー 18:45 10月22日 アタランタ ホーム 21:00 11月5日 FCミッティラン アウェー 18:45 11月26日 FCトゥーン ホーム 18:45 12月10日 STVV アウェー 21:00 12月17日 ヘタフェ ホーム 21:00

FCトゥウェンテはホームで始まり、ホームで終える

FCトゥウェンテも10月15日からカンファレンスリーグに登場する。トゥッカーズはその日、フロルシュ・フェステでFCトゥーンを迎える。10月23日には、リンカーン・レッド・インプス戦のためジブラルタルへの遠征が続く。

11月5日には再び本拠地で、今度はパフォスと対戦する。その後はSCフライブルク、オーフスとのアウェーゲームが続く。チームは12月17日、カイラト・アルマトイとのホームゲームでリーグフェーズを締めくくる。