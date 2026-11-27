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マルティン・ウーデゴールは、アーセナルとの契約について心配しておらず、今後も長くクラブにとどまりたいと語った。主将の現行契約は2028年までだが、プレミアリーグ王者が主力選手との契約更新を進める中、新たな契約で合意できると確信している。ミケル・アルテタ率いるチームは日曜日、マンチェスター・シティをホームに迎える。

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契約の行方を心配していないウーデゴール

アーセナルはデクラン・ライス、ユリエン・ティンバー、ダビド・ラヤ、ピエロ・インカピエら主力選手との長期契約に向けて動いている。ウーデゴールは『スカイ・スポーツ・ニュース』に対し、2028年に満了する自身の契約についても、同様に更新できるとの見通しを示した。

「そのことで心配はしていない」とウーデゴールは語った。「何度も言っているけど、ここでとても幸せだし、ここが大好きだ。これからも長くここにいられたらいいし、クラブもそう思ってくれているはずだ。だから心配はない。話はまとまるよ」

主将は「すべてを勝ち取りたい」

バイエルン・ミュンヘンへの移籍が取り沙汰されているウーデゴールは、今月初めにノルウェー代表に合流した際、アーセナルに「長く」残りたいと語る一方、新契約に向けた交渉はまだ始まっていないと認めていた。

「一番大事なのはピッチでのプレーに集中すること。その先どうなるかは、それからだ」と続けた。「ここでさらに多くのタイトルを取りたい。アーセナルですべてを勝ち取りたい。プレミアリーグで再び優勝し、チャンピオンズリーグやカップ戦も制したい。それが僕たちの望みだ。すべてを勝ち取りたいんだ」

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「ここにはすべてがそろっている」

27歳のウーデゴールは、チームが第一だと強調した。「それ以外の個人に関することは、チームに起きることの結果としてついてくる。チームが最も大切だ」と語った。

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ウーデゴールは、アーセナルには再び結果を出すために必要なものがすべてあるとも考えている。「必要なものはすべてある。僕たちはそれができると示してきた。今度はもう一度できると示し、さらに多くのタイトルを勝ち取って次の一歩を踏み出すときだ。ここにはすべてがそろっている。コーチングスタッフも、素晴らしいチームも、素晴らしい選手や人々もいる」

マンチェスター・シティ戦に備えるアーセナル

ウーデゴールとアーセナルは、 日曜日にホームで迎えるマンチェスター・シティ戦 へと目を向ける。プレミアリーグ首位のアーセナルは、エンツォ・マレスカ率いるチームに勝ち点6差をつけている。

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勝利すればアーセナルはシティとの差を勝ち点9に広げるが、ブカヨ・サカは依然として欠場しており、復帰までさらに3週間かかる見通しだ。