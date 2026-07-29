「この3人にFCバイエルンでの将来はない」：マックス・エーベルが売却候補に明確なメッセージ

ナサニエル・ブラウンとイスマエル・サイバリの2人を獲得した後、バイエルンの現在の優先事項は売却にある。特にレンタル先から復帰したジョアン・パリーニャ（直近はトッテナム・ホットスパー）、ブライアン・サラゴサ（ASローマ）、サシャ・ボエ（ガラタサライ・イスタンブール）の3選手は、今夏のうちに必ずクラブを去るべきだと考えられている。

「サシャ、ブライアン、ジョアンについては、我々は3人を放出することに非常にオープンだ」と、エベルルは水曜日のメディア対応で強調。そのうえで強い調子でこう付け加えた。「この3人にとって、バイエルンでの未来はない。誰かがここに残ることを決めたとしても、彼にとってはかなり厳しく複雑なものになるだろう。大きな役割を担うことはないからだ」

ただし、この件に関して選手側に移籍意思があることは、一面にすぎない。 同時に、バイエルンの要求する移籍金を満たすクラブも見つからなければならない。現時点で、この3人のうち誰かの移籍が具体化する気配はない。

マックス・エベルル、アルフォンソ・デイヴィスの退団を否定

一方でエベルルは、アルフォンソ・デイヴィスの売却については「ありえない」と表現した。複数の負傷に加え、高額年俸も考慮され、25歳の左サイドバックにはここ最近たびたび退団の可能性が取り沙汰されていた。来季、デイヴィスは左サイドバックの定位置を懸けてブラウンと争うことになり、代替案として伊藤洋輝も控えている。そして、そうそう、マイケル・オリーズもバイエルンに残る。

すでにテーガーンゼーでチームとともにトレーニングしているバラ・ンディアエの完全移籍が完了すれば、その後はこれ以上の新戦力補強は予定されていない。「我々の陣容は整っている」とエベルルは語った。「今年は、どれだけ多くの名前が我々と結びつけられたかを見て、本当に何度も苦笑いした。周囲で取り沙汰されたすべての名前について、実際には本当に関係性はゼロパーセントだったので、とても面白かった」

さらにエベルルは、アタランタ・ベルガモに所属するベルギー人FWシャルル・デ・ケテラーレへの関心があるとの報道を、具体的に否定した。