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マンチェスター・ユナイテッドの元DFリオ・ファーディナンドが、次戦のニューカッスル・ユナイテッド戦で「先発の座を得るべき」選手として1人の名前を挙げた。チームは土曜日、プレミアリーグ第12節でブレントフォードにオールド・トラッフォードで0-4と敗れていた。

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ユナイテッドはプレミアリーグで2試合連続、同じスコアでの敗戦を喫した。新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノの下で迎えた初のホームゲームでの黒星で、リーグ戦の未勝利は10試合に伸びた。

ホームチームは積極的な入りを見せたものの、前半にカラム・ウィルソンが2ゴールを奪取。終盤にはクリストファー・アイェルが3点目を加え、後半アディショナルタイムにはケヴィン・シャーデがGKセンネ・ラメンスの頭上を越すループシュートを沈め、4点目を締めくくった。

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この敗戦により、マンチェスター・ユナイテッドは19位（最下位から2番目）にとどまり、日曜日にクリスタル・パレスがハル・シティに勝利すれば、今節終了時点で最下位に転落する可能性もある。週半ばにはセント・ジェームズ・パークでのニューカッスル戦が控えており、時間が限られるなか、ファーディナンドはポチェッティーノに対し、シェイ・ブレイシーを先発起用するよう求めた。この若手選手は、ブレントフォード戦の終盤に途中出場して存在感を示していた。

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ファーディナンドは自身のYouTubeチャンネルで次のように語った。「この試合から何かポジティブなものを得た選手は誰もいなかったと思う。おそらくシェイ・レイシーを除いてはね。レイシーは今こそ先発すべきだ。このチームでの経験による傷を負っていないのは彼だけだ」

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さらに、レイシーについて「リーグのあらゆる相手に叩きのめされてきたような、このチームでの過去がない。ピッチに入ってきたとき、彼はまるで『俺は自由だ、ボールをくれ、持っているものを見せたいんだ』と言っているようだった。彼は先発すべきだ」と述べたと、『メトロ』が伝えている。

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ユナイテッドの元DFは、他の選手たちは度重なる不振の影響を受けていると説明し、チームは深い傷を抱えている一方で、レイシーはまだそうした経験とは無縁だと語った。だからこそ、彼の見方ではレイシーはチームに新たな勢いをもたらすのにふさわしい選択肢だという。

ファーディナンドの批判はフィジカル面にとどまらなかった。自信の低下やボール保持時の打開策の欠如にも言及し、ユナイテッドの選手たちは試合の流れの変化に対応できていないように見えるうえ、ボールを持った際のアイデアにも乏しいと指摘した。

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「ボールを持っているとき、プレーできるスペースがないように見える。相手を崩すのが難しくなり、相手チームが僕らのペナルティエリア付近でボールを奪い返すと、彼らの選手たちは前に出てプレッシャーをかけてきて、こちらはパスを出すスペースを見つけられない」

その一方で、相手は自陣付近でボールを奪い返すと、より簡単にユナイテッドの守備陣へと迫っていけるとも指摘。さらに、チームは十分な時間にわたってスピードと強度を保ったプレーができず、各ポジションで求められるフィジカル面の特性も欠いていると付け加えた。

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