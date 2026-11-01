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ボルシア・ドルトムントのMFフェリックス・ヌメチャは、バイエルン・ミュンヘンとの攻守が激しく入れ替わる一戦が2-2の引き分けに終わった後、率直な見解を示した。コヴァチ監督の非対称なシステムで左のハーフスペースを担ったヌメチャは、目まぐるしい展開の中でドルトムントが貴重な勝ち点1を手にしたと感じている。

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戦術的な攻防の中、ヌメチャが中盤を支える

ボルシア・ドルトムントのMFフェリックス・ヌメチャは、アリアンツ・アレーナで行われたバイエルン・ミュンヘン戦で精力的なプレーを見せた。ドルトムントは2度追いつき、2－2の引き分けに持ち込んだ。ヌメチャはニコ・コヴァチ監督が採用した左右非対称の4-4-2で、左のハーフスペースを担った。

ヌメチャにとって波乱の午後となり、後半には自身のハンドの判定でPKを与えた。そのPKでハリー・ケインのシュートはクロスバーをたたいた。

一進一退の展開となったが、ドルトムントは粘り強く戦い、勝ち点1を手にした。

ヌメチャ、攻守が目まぐるしく入れ替わったクラシカーを振り返る

試合終了後にSkyの取材に応じたヌメチャは、肉体的にも精神的にも限界を試される試合だったと認めた。「両チームとも良い試合をした。僕たちが主導権を握れそうな場面もあったけど、バイエルンにもそういう場面があった」と振り返った。

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「時には少し荒れた展開になった。この試合には本当にすべてが詰まっていた」

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「僕たちは全力を尽くした。最終的には、勝ち点2を失ったというより、勝ち点1を勝ち取ったと感じている。良い気分だ」とヌメチャは語った。

コヴァチ監督の戦術的なバランスが中盤の原動力を支える

ヌメチャが左のハーフスペースで規律を守ってプレーしたことで、ドルトムントが前半に優勢だった時間帯には、ジョーブ・ベリンガムとヨーイ・フェールマンが中央の重要なエリアを支配できた。

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コヴァチ監督は試合後、4バックによるプレスを通じて中盤に選手を1人多く配置できたことが、ヌメチャらによるバイエルンのビルドアップの妨害につながったと指摘した。

ドルトムントはチーム全体の豊富な運動量によって、90分間を通じて互角に戦った。

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中盤の焦点は次の国内での戦いへ

ヌメチャとドルトムントはリーグ戦無敗を維持してミュンヘンを後にした。勝ち点18でバイエルンと並び、首位に立っている。

ヌメチャは今後数週間、今回の戦術面での好パフォーマンスをさらに発展させたいところだ。

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ドルトムントは次のブンデスリーガの試合に目を向ける。