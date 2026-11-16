「この試合では相手の方が上だった」ロベルト・マンチーニ、イタリアがフィジカル面で苦しんだと認める。ベルギーに1-4で敗れ、ネーションズリーグ準々決勝進出の望み絶たれる

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イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督は、ブリュッセルで行われたUEFAネーションズリーグのベルギー戦で1-4の大敗を喫した後、フィジカル面で相手に圧倒されたと認めた。準々決勝進出には勝ち点1を得るだけでよかったイタリアだが、序盤に奪ったリードを失い、ホームのベルギーがグループA1の2位を確定させた。

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ブリュッセルでの大敗で決勝トーナメント進出の望み絶たれる

マンチーニ監督は、選手たちがベルギーのフィジカル面での強さに対応できなかったと認めた。チームは3日前にフランスを3-1で破ってグループ首位でこの試合に臨んだものの、ベスト8進出を逃した。

ブレントフォードのDFミカエル・カヨデのクロスから、フランチェスコ・ピオ・エスポジトが代表15試合目で通算10点目となる先制点を挙げた。しかし、ホームのベルギーが15分間で3得点を奪った。ブライトンのDFマキシム・デ・カイペルがゴール前約5.5メートルから同点弾を決めると、ブランドン・メヘレのヘディングシュートがブロックされた後にナタン・ンゴイが代表初ゴールを記録。さらにジェレミー・ドクが複数のDFをかわし、マンチェスター・シティのチームメートであるGKジャンルイジ・ドンナルンマを破った。

指揮官、疲労とフィジカル面の差を敗因に挙げる

後半には、ACミランのウイング、ディエゴ・モレイラがケヴィン・デ・ブライネのパスを受け、カウンターからベルギーの4点目を決めた。その後、マンチェスター・ユナイテッドのGKセンネ・ラメンスが終盤のエスポジトのPKをセーブした。

試合後、『RAI Sport』に対し、マンチーニ監督はフランス戦で勝利するために費やした力がチームに大きく響いたと認めた。「相手の方が優れていた。フィジカル面、とりわけ1対1の場面で我々は苦しみすぎた。良いスタートを切ったが、今夜は相手の方が上だった。

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「ボールがサイドに渡ると、適切にプレスをかけるのに苦労し、相手に問題を引き起こされた。フランス戦の疲れも感じたが、相手は勝利にふさわしかった。それ以上言うことはない」

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敗退にも指揮官は収穫を見いだす

イタリアは決勝トーナメント進出を逃したものの、全体としては手応えのある戦いを見せた。9月25日の初戦でベルギーにホームで0-2と敗れながら立て直し、最終第6節を首位で迎えていた。

マンチーニ監督は、ブリュッセルでの大敗が若いチームの成長につながると強調した。「成長の過程では、こういう夜もある。こうした経験から学ばなければならない。ここまでの道のりを考えれば、我々には突破のチャンスがあった。ただ、ベルギーは強いチームなので、厳しい試合になることは分かっていた。

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「悲しいが、今夜の経験は今後の助けになる」

ドンナルンマ、次戦は出場停止

この敗戦により、イタリアはグループA1の3位となったが、降格は免れた。一方、マルク・ファン・ボメル監督率いるベルギーは、トルコを2-1で破ってグループ首位となったフランスに次ぐ2位で準々決勝に進出する。イタリアは3月の決勝トーナメントには出場せず、2027年の次の代表戦に向けて立て直しを図る。

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マンチーニ監督率いるチームは次戦、ブリュッセルでの警告により1試合の出場停止処分を受けたGKドンナルンマを欠くことになる。