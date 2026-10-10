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ライブ
Mario BeenESPN
Siep Engelen
翻訳者：

「この若者は、アヤックスのあの高額補強組の誰よりもはるかに高いクオリティーを持っている」

アヤックス 対 NECナイメヘン
アヤックス
NECナイメヘン
エールディビジ
A. Ouazane

マリオ・ベーンとケース・クワクマンは、アブデラ・ウアザンヌがアヤックスで控え役に甘んじていることを理解できないとしている。2人はESPNDe Eretribuneでそう語った。

土曜日、ウアザンヌはNEC戦（1-1）で30分間プレーしたが、それでも違いを生み出すには至らなかった。17歳の逸材はいくつか鮮やかなプレーを見せたものの、ゴールは奪えなかった。

「ウアザンヌが入るまでずいぶん長かったよね」と、ベーンは切り出した。「試合を通して見ていると、高額で獲得したビッグネームたちばかりになる。でも、下部組織出身のああいう選手の方が、彼らが獲得した大半の選手よりも、私の考えでははるかにクオリティーが高い」

ベーンは指揮官ミチェル・サンチェスに対して、明確なメッセージも送っている。「私なら彼を常にプレーさせる。しかも彼は相手を抜くこともできるからね」

「こういう試合では本当に重要なんだよ。1対1の場面になった時に、相手を抜ける選手がいるということはね」と、ベーンは続けた。

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「それでもまた左ウイングにはグルックを選ぶんだよね」と、クワクマンが口を挟んだ。「彼にもいくつかいいプレーはあった。右サイドでもまだ模索しているし、特に今はベルハイスがいないからね」

「僕はウアザンヌの大ファンだけど、あそこは彼の起用にすごく慎重なんだ」と、クワクマンは理解できない様子だ。「ええ、なぜ？ それはパフォーマンスコーチに聞くべきだね」

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