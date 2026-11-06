バレンタイン・ドリーセンは、ボウト・ベグホルストが再びオランダ代表のメンバーから外れた理由を理解できずにいる。FCトゥウェンテのストライカーはここ2カ月、素晴らしい調子を維持しているが、それでもシャビ・エルナンデス代表監督は金曜日、次のギリシャ戦とドイツ戦に向けたメンバーに招集しなかった。

シャビ体制で初めての代表活動となった9月も、ベグホルストは招集されなかった。当時の調子は今ひとつだったが、その後はゴールと好プレーで存在感を示している。

バレンタイン・ドリーセンは、『キックオフ』という『デ・テレグラーフ』のポッドキャストで、シャビの判断に首をかしげた。「彼はこれ以上、何をすればいいんだ？ 得点ランキングの首位に立ち、素晴らしいゴールを決め、チームを引っ張っている」と述べ、ベグホルストには再びチャンスが与えられるべきだと訴えた。

ドリーセンによれば、ベグホルストは単にシャビが求めるタイプのストライカーではないようだ。「シャビがああいうタイプの選手を好んでいないのは明らかだ」と指摘。「だが、オランダ代表では、特に予選では、その時々の調子も重要だ」と続けた。

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前回も、ベグホルストはスペイン人指揮官に招集されなかった。「あのときは少し調子を落としていて、ブロビーが外れたことでザークツィーが入った」とドリーセンは振り返る。マイク・フェルウェイは、その結果、ベグホルストは序列で「結局5番手」に見えたと付け加えた。

FCトゥウェンテで印象的な活躍を見せているにもかかわらず、今回もベグホルストに招集の機会はなかった。シャビはストライカーのポジションに、ブライアン・ブロビー、ドニエル・マレン、メックス・メールディンクを選んだ。

ベグホルスト自身は先週日曜日、エクセルシオール戦（0-9で勝利）で4得点を挙げた後、オランダ代表復帰の可能性を問われても明言を避けた。「シャワーを浴びてくる」と、ストライカーはESPNに答えた。