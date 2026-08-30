23歳のギリシャ人で、つい最近PAOKテッサロニキから2600万ユーロで加入したばかりの同選手は、ブンデスリーガ開幕節のハンブルガーSV戦での2-0の勝利で前十字じん帯断裂を負い、これによりBVBを「数カ月間」欠くことになる。

ブンデスリーガ準優勝の同クラブは、公式Xアカウントでこう記した。「BVBファミリー全員が君を支えている、ジャンニス！ 君はさらに強くなって戻ってくる！」 BVBのスポーツ担当CEOラース・リッケンは次のように語った。「この知らせは我々にとって非常につらいものだ。なぜならジャンニスは、ごく短い時間の中ですでに、なぜ我々が彼をボルシア・ドルトムントにとって素晴らしい選手だと考えているのかを示してくれたからだ。だが今は、まず彼自身と我々の焦点は回復に向けられる。ジャンニスには我々の全面的な支援がある」

コンスタンテリアスは、ゴールも決めた力強いブンデスリーガデビューを飾っていたが、後半立ち上がりに一見すると無害な競り合いの中で膝をひねった。長時間の治療の後、自力でピッチを後にすることはできたものの、その時点ですでに選手本人とスタッフの身ぶりや表情からは良い兆候はうかがえなかった。

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BVBはジャンニス・コンスタンテリアスの穴をどう埋めるのか？

ドルトムントの視点でいま問われるのは、どうやってコンスタンテリアスの代役を立てるのかという点だ。確かなのは、火曜（9月1日）20時の夏の移籍市場閉幕まで残されたわずかな日々で、BVB首脳陣が再び頭を悩ませることになるということだ。

リッケンも土曜夜の時点でそれを示唆していた。「ケガが実際にどれほど深刻かによって、その後の我々の次のステップを決めることになる。ただ、はっきりしているのは、今後3日間は何も予定していないということだ」

内部の解決策となり得るのは、現在非常に不満を抱えているファビオ・シウバかもしれない。同選手は最近、ドルトムントでわずか1シーズンを過ごしただけでの電撃退団とたびたび結び付けられていた。しかし、コンスタンテリアスの離脱によって、この線はなくなったとみられる。

一方で、現在もなお無所属のジェイドン・サンチョの再復帰は、BVB首脳陣の構想において再び現実的な選択肢となる可能性がある。イングランド人のサンチョはうってつけの解決策であり、コンスタンテリアスに似たタイプの選手だ。さらに彼は、コンスタンティノス・カレツァスと同様に、その場からダイナミズムを生み出すクオリティーも備えている。

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BVB：ジェイドン・サンチョは移籍金なしで獲得可能

ここ数週間から数カ月にかけて、サンチョのBVB再復帰をめぐる憶測は数多くあったが、カレツァスとコンスタンテリアスの獲得後には沈静化していた。

いずれにせよ、サンチョがこれまでのキャリアで最高の時期を過ごしたのはドルトムントだった。マンチェスター・ユナイテッドとの契約満了後、現在26歳となった同選手は今もなお新天地が決まっておらず、移籍金なしで獲得できる状況にある。

その意味ではリスクは小さいが、サンチョがボルシアで3度目のプレーをするには、大幅な減俸を受け入れる必要があるだろう。加えて、かつてのスーパータレントが再び最高の状態に到達できるのかというスポーツ面での疑問も残る。直近のチェルシーFCとアストン・ビラへのレンタル移籍は、周知の通りおおむね期待外れに終わっている。