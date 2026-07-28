フランス代表の新指揮官ジネディーヌ・ジダンは、正式就任を受けて火曜日に行われた初の記者会見で、「レ・ブルー」を率いる機会を待つため、過去数年にわたって数多くのビッグクラブからの監督オファーを断ってきたことを明かした。そして、2021年にレアル・マドリードを去った後に自分がやりたかったのは代表監督だけであり、この日は長年の待望と期待の末に「実現した夢」であると強調した。

フランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長も同席した記者会見で、ジダンはこう語った。「今日は私のキャリアの延長であり、実現した夢だ。4、5年の間、クラブの監督を引き受けるオファーを受けたが、フランス代表のためにすべて断った。それが私がやりたかった唯一のことだ。幼い頃からそれを分かっていた。ユース年代から始まり、あらゆる段階を経て、トップチームまでたどり着いた。このチームが勝利を重ね続けられるよう全力を尽くす。それが私にとって唯一の原動力だ」。

デシャンへの敬意

前任者のディディエ・デシャンに向けたメッセージとして、ジダンは次のように述べた。「ディディエの功績を称えたい。これは彼に『よくやった』と伝える機会だ。何か新しいことが始まるが、目標は常に一つ、勝つことだ。このチームのために全力を尽くす。合流するのが待ち遠しい」。2018年のワールドカップ制覇にフランスを導いた指揮官への明確な敬意を示した。

ジダンは高ぶる感情を隠さず、こう語った。「大きな喜びだ。自分に起きていることに幸せを感じている。他に言葉が見つからない。心の中でたくさんの感情が湧いているので、それを抑えている。この挑戦への準備はできている」。さらに、こう付け加えた。「1998年の優勝は私の人生で起きた最高の出来事だ。友人たちとともに勝ったことだ。この4、5年、私はその日を待ち続けて過ごしてきた。私はとても感極まっている。表には出ないかもしれないが、この上なく幸せだ」。

ディアロ会長「彼は『勝ち方を知っている』と私に言った」

フランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長は、ジダンとの初対面の舞台裏を明かし、こう語った。「これは大きな誇りであり、大きな責任でもある。この年月が終わるとき、この歩みを続けていくのにふさわしい、信頼に足る人物を見つける必要があるからだ。2025年2月にジネディーヌと会ったとき、彼は私にこう言った。『会長、私は勝ち方を知っています』と。彼にはフランス代表を勝利へ導く意欲と自信を持った人物だと感じた」。

攻撃的なプレースタイル

自身のプレースタイルと指導哲学について、ジダンはこう語った。「私のスタイルはまもなく見てもらえるだろう。9月に記者会見を開く。私はこの競技に情熱を注いでいる。私は背番号10の選手だった。私を突き動かすのはゴールを決めることだ。私はスペインで25年を過ごした。それが何を意味するかは皆さんもお分かりだろう。私はピッチ上でリーダーだった。そして今、リーダーになるための経験を積んでいる」。レアル・マドリードでの長い年月におけるスペインの攻撃的サッカーからの影響を示すものだった。

勝利をつかむための計画について、ジダンはこう述べた。「勝ち方を数語で説明することはできない。私には準備の整った並外れたチームがある。私は現実的でなければならないし、選手たちと会い、プレープランを、そして共に何をしていくかを彼らに説明しなければならない。その後は、監督として、このチームを勝利へと導き続けなければならない」。

意識的な決断

ジダンは、フランス代表を率いる機会を待つという自身の決断が意識的で熟考されたものであったと強調し、こう説明した。「私は常にこのチームを、将来指揮するチームとして見てきた。そのためにどのクラブの監督も引き受けなかった。レアル・マドリードの後に私がやりたかった唯一のことは、フランス代表を率いることだ。デシャンがそこにいたので、3年のプロジェクトを引き受けることもできた。この決断は2025年1月に下された。そしてその翌日にはすぐ、自分が次の監督になりたいと分かっていた。会長と会い、合意が結ばれた」。

ジダンは、私生活と新たな任務の両立は問題にならないと強調し、こう語った。「何も曖昧なことはない。クラブとは違うものだ。しかしそれが私を怖じ気づかせることはない。これこそ私がやりたかったことだ。私生活とフランス代表のバランスを取っていく。これは私にとって申し分ないことだ」。

キャプテンのムバッペとはまだ連絡を取っていない

スターのキリアン・ムバッペとまだ連絡を取っていないことについて、ジダンはこう語った。「キリアンとはまだ話していない。彼にとって最も大切なのは休養だ。9月にはまもなく、彼と、そしてすべての選手たちと、こうしたことすべてについて話す機会があるだろう」。

最優先はトルコとの初戦

今後の試合について、ジダンはこう語った。「スペインだけの問題ではない。彼らは強いチームだ。私の最優先は初戦、トルコ戦だ。9月には4試合ある。選手たちとおよそ3週間を過ごすことになり、準備には素晴らしいことだ」。そして、10月のイタリアとの対戦は自身にとって特別な意味を持つと述べた。「イタリアは特別だ。私はそこでプレーし、そこの人々を知っているし、イタリア語も話せる。私はもうしばらく前から、この4試合に向けて準備を進めてきた」。

「ジダンはジダンだ」

前任者たちと比較した自身の指導スタイルについて、ジダンはこう語った。「フランス代表のパフォーマンスは素晴らしかった。ファンにとって不満に思うことは何もない。我々はスタイルを変えていく。デシャンはデシャンであり、ジダンはジダンだ。私は自分の得意なことをやる。フランス代表が勝利を重ね続けられるよう、パフォーマンスの継続性を確保する」。

コーチングスタッフはレアル・マドリードから

ジダンはコーチングスタッフについて明かし、こう語った。「私の身近なスタッフとテクニカルスタッフはすでにおり、実質的にレアル・マドリードで長年ともに歩んできたのと同じ陣容で、加わるのは2、3人だけだ。私はこの点で忠実であり、この数少ない者たちとともに歩みを続けていく」。

5年間の観察と準備

レアル・マドリードを去ってからの過去5年間に何をしてきたかについて、ジダンはこう語った。「私は時間を無駄にしていなかった。むしろ多くの試合を観てきた。レアル・マドリードの監督だった頃よりもさらに多くだ。フランス代表の試合全般を数多く観てきたし、多くのものを観てきた」。