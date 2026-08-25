第1節の締めくくりとして、ローマは月曜夜にACフィオレンツェを4-0で下した。最初の3得点を担当したのはマレンで、これによってレジェンドを上回った。

このストライカーは、今年初めにまずアストン・ビラからレンタルでローマに加入し、ここまでのセリエA19試合で、すでに17得点を記録している。データ提供会社Optaによれば、1994-95シーズン以降、この試合数のリーグ戦でローマの選手がこれ以上多く得点したことはなく、クラブのレジェンドであるガブリエル・バティストゥータでさえ及ばないという。かつてのアルゼンチン人ワールドクラスの点取り屋も、ジャッロロッシでの最初のセリエA19試合では「わずか」15得点だった。

なお、バティストゥータは2001年にローマを、これまで3度あるイタリア王者のうち最後の優勝へと導いている。もちろん、そうした夢を見るにはまだあまりにも早いが、新シーズンのスタートは有望だった。そして何より、その立役者がマレンと、抜群の相性を誇る攻撃の相棒パウロ・ディバラだった。

パウロ・ディバラがドニエル・マレンの3得点すべてをアシスト

アルゼンチン人のディバラは、オランダ人マレンの3得点すべてをお膳立てした。マレンはまず27分に先制点を挙げると、後半にもさらに2ゴールを追加した（52分、60分）。そして4-0の締めくくりとなる一撃は、86分にニッコロ・ピシッリが決めた。

とりわけ見応えがあったのは、マレンの1点目だった。ディバラは右からドリブルで仕掛け、止めようのない独走を見せると、ボックスへ向かう途中とその中で複数の相手を置き去りにし、最後はマレンへラストパス。マレンはゴールエリアでフィオレンツェのDFドドを巧みなヒールでかわし、冷静に左足で流し込んだ。

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「マレンは止められない。なんというスペクタクルだ」と、27歳は試合後、イタリア紙Corriere della Seraから称賛を受けた。「冗談みたいだ。この男は本当にとんでもない。昨季終盤の続きをそのままやっているだけだ」と、DAZNの実況マリオ・リーカーも月曜夜のマレン2点目の直後に絶賛した。68分に交代となった元ドルトムントのアタッカーには、それにふさわしい特別な拍手も送られた。オリンピコのローマファンはスタンディングオベーションと熱狂的なチャントで彼をたたえた。

ドニエル・マレンはローマで大きな幸せを見つけた

イタリアの首都で、マレンはこの上ない幸せを見つけたようだ。BVBを2025年初めに3年半で離れ、移籍金2500万ユーロでアストン・ビラへ向かったが、そこでレギュラーにはなれず、わずか1年後にはプレミアリーグを後にした。2026年1月、ローマはこのオランダ代表をまずレンタルで獲得し、たちまち意気投合した。その結果、マレンはジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるチームが昨季終盤に3位へ入り、2018年以来初めてチャンピオンズリーグ出場権を獲得するうえで大きく貢献した。ローマはその後、買い取りオプションを行使してマレンを完全移籍で獲得（契約は2030年まで）。アストン・ビラに支払われた移籍金総額は2700万ユーロとなった。

マレンはここまで、ローマでの公式戦21試合ですでに18得点3アシストを記録している。一方で、ローマの主将ブライアン・クリスタンテからも、彼とディバラには特別な賛辞が送られた。「彼らが好調なら、違いを生み出してくれる。できるだけ長くこのまま続けてくれることを願っている」と、このMFは上々の船出の後、DAZNで語った。