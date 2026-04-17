この点について、アヤックスのディフェンダー、バアスはデリー・ブラインドを絶賛している。

成長中のアヤックスCBユーリ・バースは、試合後に必ず自身のプレー映像をチェックしている。

「試合直後は感覚がある。映像で確認し、多くを学ぶんだ」と23歳のディフェンダーは語った。

正確なパスを武器にミッドフィルダーやフォワードへ斬り込むが、その際は味方の走り込みに依存する。「ショーン（シュトゥール）はボールを欲しがるので、自然と寄せてくる」

「僕はショーンに『ボールから離れろ』とよく言う。そうすれば彼も良いポジションを取れる。ドリブルで切り込むときは、相手が動くのを待つ。例えばタックルに来るのを待つ。すると別の場所にスペースが生まれる。問題はどれだけ待つかだ。そこがサッカーの面白いところ」とバアスは語る。

バアスはDFからMFへ出すパスを楽しんでいる。「自分だけじゃない。デイリー（ブラインド）のような選手は、この種のパスの達人だ。1本のパスで守備陣全体を切り裂ける」。

「試合中、こうしたパスが毎回通るわけではない。中盤が詰まっていることが多いからだ。だがスペースがあれば必ずボールを送らなければならない。それができるか、できないかだ」と意欲を示した。

また、ストライカーをマークする難しさも語った。セバスチャン・ハラーを例に挙げ、「早い段階で接触し、フリーでのヘディングやドリブルをさせないことが重要。彼にスペースを与え、しかも自分より背が高いと、とても厄介だ」と続けた。