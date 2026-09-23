チャビ・アロンソがスタンフォード・ブリッジにもたらした影響の魔法は、予想よりも早く消え去った。有望なスタートを切ったものの、チェルシーはブレントフォードに0対3で完敗を喫し、守備陣が痛烈な後退を経験。これでチームはプレミアリーグで3試合連続勝利なしとなった。

現在チェルシーはわずか勝ち点7で10位に低迷しており、5節を終えた時点で12失点と、プレミアリーグ全体で最も弱い守備陣となっている。

この憂慮すべき守備の後退は激しい批判の嵐を巻き起こし、その最たるものはクラブのレジェンドであるジョン・テリーが自身のYouTubeチャンネルで発したものだった。テリーは次のように語った。「この数字はサポーターとして、そしてクラブのレジェンドとして、まったく容認できるものではない。我々は非常に厳しい時期を過ごしている」

データによれば、チェルシーはプレミアリーグで22試合連続クリーンシートを達成できておらず、これはこのロンドンのクラブにとって1965年以来最も長い守備崩壊の連続記録となっている。

この破滅的なスタートにより、アロンソは21世紀におけるチェルシーで2番目に悪いシーズン開幕を記録することとなり、勝ち点5だったマウリシオ・ポチェッティーノの暗い開幕を上回るにとどまった。

ジョン・テリーは、セットプレーとゾーンディフェンスへの対処におけるアロンソの戦術哲学を批判し、こう付け加えた。「私は古い学派の人間で、マンツーマンのマークを好む。ゾーンディフェンスは選手たちに責任を放棄させてしまう。ブレントフォード戦では、ボールがディフェンダーの頭上を越えた瞬間、誰が誰をマークしているのか誰も分からないまま、相手はファーサイドのスペースを突いた。選手たちは責任を負わなければならない」

一方、チャビ・アロンソは自らのシステムにおける守備の明白な問題を認め、試合後に次のように語った。「守備面で改善が必要なのは明らかだ。攻撃面では良いプレーができているが、バランスを欠いている。問題はセットプレーだけでなく、1対1の局面、ビルドアップ、試合のペースのコントロールにも及ぶ。現時点で我々は90分間戦い抜くだけの堅さを持っていないが、すべてには時間が必要だ」

あらゆる困難にもかかわらず、チェルシーのフロントは若きスペイン人監督の技術的プロジェクトへの全幅の信頼を改めて示しており、現在の国際マッチウィークの期間を利用してこれらの守備の綻びに対する早急な解決策を探ることに期待を寄せている。特に、チームは今シーズン欧州の大会には出場せず、すべての集中を国内の大会に注いでいるためだ。

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