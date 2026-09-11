もちろん、誰もがすぐに彼のもとへ駆け寄った。FKボデ／グリムト戦の、この重要で、しかもかなり遅い時間帯の1-0をお膳立てしたハリー・ケインはジャマル・ムシアラの肩をつねり、アレクサンダル・パブロビッチは抱き締め、ジョナタン・ターは握手を交わしながら軽くお辞儀するようなしぐさを見せた。第1節、ノルウェーの格下相手とのチャンピオンズリーグで、47分の1-0にしては、この歓喜はいつもより少し熱量が大きかった。もっとも、この確信に満ちたシュートで決めたゴール自体が実に見事だったのも確かだが。

その後、ジャマル・ムシアラが交代で退いた際には、ヴァンサン・コンパニ監督もいつも以上に励ますようにハイタッチを交わした。抱擁は長く続いた。「私も、そしておそらくスタジアムの7万5000人、さらにテレビの前のもっと多くの人たちも、このゴールを喜んだ」とコンパニは試合後に語った。

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ジャマル・ムシアラのボデ／グリムト戦のゴールは二重の解放だった

ムシアラの得点は二重の解放だった。まず、非常に引いて慎重に守る相手を前に、それまでかなり重苦しい展開だった試合で缶切り役となる先制点だったからだ。試合は最終的に90分を終えて、力関係通りの5-0で終わった。だが何よりも、このまだ始まったばかりのシーズンで初先発したムシアラ自身が、そのゴールを決めたことに意味があった。

3週間余り前のことだ。ムシアラは数日のうちに2度目となる形で、親善試合中に方向感覚を失ってピッチに崩れ落ちた。そして後に、その理由を「一時的に短く現れるが、十分に治療可能な欠神発作」だと説明した。これは神経学的機能障害に起因するものだった。ムシアラはその時点ですでに1年以上、このタイプのてんかんとともに生活していたが、世間には気づかれていなかった。おそらく投薬の切り替えに伴い、試合中の2度の倒れ込みが起きたのだろう。先週末のシャルケ戦で短時間出場したあと、コンパニはボデ戦で再びこのプレーメーカーを先発起用した。

「そのあと彼が1-0を決めるなんて、まさにサッカーが書く物語だ。でもこの若者はそれに値した」と、バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルは語った。もっとも、ムシアラが1-0を決めたのは自然な流れでもあった。ジョシュア・キミッヒと並び、前半の重苦しい展開でムシアラは最も目立つバイエルンの選手だった。彼は意欲的で、時には意欲が先走るほどだった。まるで自分自身にも、戻ってきたことを示したいかのように。

ジャマル・ムシアラはどんな負傷をしていたのか？

「今日自分が感じた感覚は、しばらく感じていなかった感覚だった」と、ムシアラは試合後にDAZNで率直に語った。というのも、欠神発作の件だけではなかったからだ。絶好調の時期だったクラブW杯で重い腓骨骨折を負い、その後に長いリハビリを経たあと、時には自分の体と、自身の並外れた能力への信頼を失っていたかのようにも見えた。ムシアラは昨季、しばしばあの軽やかさを欠いているように映っていた。

W杯後には、骨折後に脛骨を安定させていたプレートも手術で取り除かれた。「これからは一歩ずつ、ピッチ上でのあの軽い感覚、喜びや楽しさとともに、自分のレベルに戻っていきたい」と彼は説明した。「バイエルン、選手たち、そして監督たちからのサポートは、本当に助けになった」

実際、コンパニは昨季も繰り返し、ムシアラが必ず本来の姿を取り戻すことにまったく疑いはないと強調していた。そして今、こう語った。「我々は、この瞬間が来ると分かっていた。ジャマルにとってはもちろん最高のことだ。トッププレーヤーはリズムに乗るために信頼が必要だ。だからこそ、こういう瞬間は本当に、本当に重要なんだ」

ミカエル・オリーズがワールドクラスになったのは、ムシアラがもうピッチにいなくなってからだった

もっとも、FCバイエルンがFCバイエルンである以上、ムシアラの復調は監督に新たな難題も突きつける。コンパニがトップ下に誰を置くべきかという問いは、けがから復帰する選手が増えるほど、簡単には答えられなくなっていくだろう。

例えばレナルト・カールは、ボデ戦でも再び途中出場した。新加入のイスマエル・サイバリも同様だ。さらにセルジュ・ニャブリも、そう長く負傷したままではないはずだ。もちろん彼らは全員が柔軟性を持ち、ほかのポジションでもプレーできる。だが、それでコンパニの仕事が特別楽になるわけではない。

そして、もうひとつ特別なケースがある。長い時間ほとんど姿を消していたミカエル・オリーズは、ムシアラの1-0のあとにはすでにプレーが良くなっていたが、ベンチに下がったムシアラに代わって、自身がフランス代表と同じようにトップ下の位置を任されてから、初めて本当にワールドクラスの輝きを放ったのだ。

すでにW杯の間にも、この天賦の才を持つトップ下を、コンパニが本当にバイエルンで引き続き主に右ウイングで使い続けられるのか、という問いは浮上していた。ここまでのすべての公式戦、スーパーカップを含めたバイエルン指揮官の答えは、単純に「イエス」だった。オリーズは常に右サイドからプレーしており、3ゴール1アシストを記録しながらも、それ以前の4試合では完全に納得させることはできていなかった。

ボデ戦でも、その流れが裏付けられるように見えた。オリーズは長い時間、試合に入り込めず、ドリブルでもしばしば行き詰まり、パスでもいくつか不十分な場面を見せた。だがムシアラが1-0を決め、さらにその後ボデ／グリムトがミュンヘンにますますスペースを与えるようになると、オリーズは一気に生き生きとした。まずは見事なFKのクロスでハリー・ケインの2-0をアシスト。さらにムシアラが65分後に休養を取り、オリーズが中央に入ると、自らも2ゴールを決めた。

もっとも、スカッドマネジメントはコンパニの最大の強みのひとつでもある。



