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コリンチャンスのクラレンス・セードルフ監督は、金曜日に降格争いのライバル、ミラソルを2-0で下した重要な一戦を受け、カンピオナート・ブラジレイロのシーズン終盤に向けて、選手たちに内なる闘志を燃やすよう求めた。イタケラでの勝利は、オランダ人指揮官にとって就任後初勝利となり、クラブの11試合未勝利にも終止符を打った。

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オランダ人指揮官が就任後初勝利

セードルフは第33節、コリンチャンスの指揮官としてついに初勝利を挙げた。ネオ・キミカ・アリーナでのミラソウ戦は、後半にマテウス・ビドゥとカイオ・セーザルが得点し、10人となった相手を下した。この勝利で、8月20日のコパ・リベルタドーレスでロサリオ・セントラルに1-0で勝って以来続いていた未勝利に終止符を打った。その不振により、前任のフェルナンド・ジニスは職を失っていた。ホームのコリンチャンスは勝ち点36で依然17位だが、16位ミラソウとの差はわずか1ポイントとなった。

退場も追い風に、試合を支配

コリンチャンスは立ち上がりから相手を押し込んだ。24分には、主審のマテウス・カンダンカンがVARモニターで映像を確認し、アンドレ・ラマーリョに肘打ちをしたミラソウのFWブルーノ・サントスに一発退場を命じた。ミラソウのGKワルテルが前半終了まで無失点を守ったものの、セードルフは後半も先発時の布陣を維持。58分、マテウジーニョが右サイドから低いクロスを入れると、急造FWのビドゥがファーポストで滑り込みながら決め、その判断が実を結んだ。

同点を狙ってミラソウが前に出ると、80分にはカイオが背後にできたスペースを突いた。中盤からペナルティーエリア際まで持ち上がり、左足でカーブをかけたシュートをワルテルの守るゴールに決めた。

試合後の記者会見で、セードルフはこう語った。「これまでの日々と同じように、ひと息つく。今は自分たちの中にある怒りを持ち続けなければならない。ほかの試合に向けて練習していた週も、選手たちは非常に献身的に、高い強度で取り組んでいた。早く来て遅く帰り、状況を好転させるためにできることをすべてやっている。今、士気を大いに高めてくれる瞬間を迎えた」

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厳しい要求を課す指揮官も戦術面の規律を評価

2カ月にわたる未勝利に終止符を打ったことに加え、オランダ代表の元MFは、ブルーノが退場する前から選手たちが試合のテンポをコントロールし、高い位置でプレスをかけていたことを特に評価した。

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チーム全体のパフォーマンスについて、セードルフは説明した。「今日最も重要だったのは守備での取り組みだ。開始1分からどうプレスをかけたか。11人対11人の段階でも、我々は試合を支配していた。ミラソウはボールを扱うのが非常にうまいチームだ。しかし、我々は相手に非常に難しいプレーを強い、何度もボールを奪い返した。それが試合の主導権につながった」

「その点で、我々は大きく改善したと思う。ヴァスコ戦の前半を覚えている。サイドを変える速さが足りなかった。ミラソウが苦しんだのは、まさに我々の組織力と規律のためだ。相手を大いに走らせた。そして、我々の中心選手たちを試合に絡ませた。ビドゥとカイオは素晴らしいプレーを見せ、攻撃の最終局面で相手を苦しめた」

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ビラ・ベルミーロで水曜日に行われるサンパウロ戦を見据え、こう付け加えた。「我々が集中していたのは今日の試合［ミラソウ戦］だ。もちろん、サンパウロのことはよく知っている。保証できるのは、我々のチームが年末までこの強度を維持するということだ」

立ち直りを見せるチームに激しいダービーが待つ

コリンチャンスは降格圏を脱するため、厳しい終盤戦に臨む。まずは11月4日水曜日のサンパウロとのダービーに臨み、11月18日にはボタフォゴ、その1週間後にはアトレチコ・ミネイロと対戦する。一方、16位ミラソウは11月3日にシャペコエンセの本拠地を訪れ、その後アトレチコ・ミネイロ、フルミネンセと対戦する。週半ばの試合で連勝できれば、セードルフ率いるチームはついに下位4チームから抜け出せるかもしれない。