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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
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翻訳者：

この合併はアル・ナスル内部で新たな反発を招くのか？

移籍情報
アブドレラ・アル・アムリ
アル・ナスルFC
アル・イテハド
プレミアリーグ
サウジアラビア

大きな取引が成立する可能性がある。

アル・イッティハドは来季タイトル獲得へ向け、夏の移籍市場で積極補強を続けている。

「アル・アミード」の愛称で知られる同クラブは、スポルティング・リスボンのポルトガル人MFペドロ・ゴンサルヴェスや、フェネルバフチェ（トルコ）でプレーするモロッコ代表MFスフィアン・アムラットにも興味を示している。また、アル・イッティファク所属のハリド・アル・ガナムの獲得では交渉がまとまり、公式発表を残すのみとなった。

サウジアラビア紙「アル・ブラド」によると、2026年W杯で好パフォーマンスを示したアル＝オマリの獲得に向けてアル・ナセルと本格交渉に入るという。

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昨夏の移籍市場では、アル・ナスル経営陣に強く反発。2024-2025シーズンにアル・イッティハドへレンタル移籍し、ロシェン・リーグと国王杯の2冠を達成した後、同クラブに残りたいという意向があったためだ。

アル・イッティハドからのオファーは、同選手が以前から「アル・アミード」への愛着を公言していることから、再び対立を招く可能性がある。

アル＝オマリー（29歳）は「ファリス・ナジュド」と2029年夏まで契約しているが、モナコやブラガも関心を示しているという。

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