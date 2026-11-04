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パリ・サンジェルマンのMFファビアン・ルイスは、火曜日に行われたチャンピオンズリーグのビジャレアルとのアウェー戦で2得点を挙げ、6-0の大勝を収めた後、亡くなったCDテネリフェのFWヘスス・デ・ミゲルを感情を込めて追悼した。スペイン代表のルイスは、エスタディオ・デ・ラ・セラミカで自身の1点目を決めた後、9本の指を立てて空を指さした。

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スペイン人司令塔、亡くなった同胞に敬意

ルイスは第4節の17分に決めたゴールでミゲルを追悼した。両手でストライカーの背番号9を表し、天を見上げた。

同胞を追悼するとともに、元ナポリの司令塔は10月28日にトレド県ウルダ近郊で起きた高速鉄道事故の被害者にも哀悼の意を示した。マドリードとセビージャを結ぶ路線で、レンフェの列車と停車中のイリョの列車が衝突し、69人が死亡、200人以上が負傷した。

MF、母国へ心からの支援を表明

試合終了後、PSG TVの取材に応じたルイスは、母国で起きた悲劇についてこう語った。「まず、ヘスス・デ・ミゲルのご家族と大切な方々に哀悼の意を表したい。この勝利を彼に、そして非常に困難な時を過ごしているスペインの列車事故の犠牲者全員に捧げたい」

「母国に心からの支援を送りたい。今日はとても良いプレーができた。試合の序盤に4ゴールを奪ったことが、大きな違いを生んだ。その後は少し落ち着いてプレーした。ビジャレアルはトップクラスのチームだが、僕たちはとても良いプレーをしたし、この勝利を喜んでいる」

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さらに、こう続けた。「ファビアンが1試合で2得点することはめったにないけど、今日はそれができて、とてもうれしい。でも何より、勝利と勝ち点3を喜んでいる！ アウェーでの試合はいつも難しいが、僕たちはとても良いプレーをした。2ゴールを決められたこと、そして初めてマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたこともうれしい。この調子を維持しなければならない」

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序盤の4ゴールでホームチームを圧倒

ルイス・エンリケ監督のチームは開始17分でホームチームを圧倒した。まず9分、ジョアン・ネヴェスがCKから先制。12分にはマグネス・アクリウシェのお膳立てからデジレ・ドゥエが決め、その60秒後にはセニー・マユルがゴール上隅へ強烈なシュートを突き刺した。さらにアクリウシェのアシストからルイスが決め、4-0とした。

前半終了を挟んで、アウェーチームのGKマトヴェイ・サフォノフがアジョセ・ペレスとパプ・ゲイェのシュートを防ぎ、ペーテル・グラーチも何度かセーブを見せた。後半開始5分にルイスがヴィティーニャのFKからゴールを決めると、交代出場のダヴィド・ボリーがネヴェスのパスから決め、得点を締めくくった。

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前回王者、連勝を伸ばす

ビジャレアルに大勝した欧州王者は、チャンピオンズリーグの順位表で首位に立ち、2位との勝ち点差を3に広げた。これに先立ち、スロヴァン・ブラチスラバ（6-1）、マンチェスター・シティ（4-2）、バルセロナ（4-2）にも勝利しており、全勝を維持している。

フランスの強豪は、モナコにホームで1-2と敗れた試合を含め、リーグ・アン開幕3試合で勝ち点2しか獲得できなかったが、現在は公式戦10連勝中だ。エンリケ監督率いるチームは、11月の代表戦期間を前に今週末の国内リーグ戦に戻り、この勢いを維持することを目指す。