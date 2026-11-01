2025年秋、まるでおとぎ話のようだった。17歳、身長わずか1.68メートルのレナルト・カールが突然現れたのだ。若者らしい軽やかさ、巧みなドリブル、そして夢のようなゴールを武器に、カールはFCバイエルンのトップチームへと駆け上がった。クラブの下部組織出身の才能が、これほど急速に台頭した例はめったにない。すべてが完璧に思えた。

それから1年、魔法は解けた。春の負傷問題と、夏にワールドカップ出場を逃したことを経て、カールは今季開幕から本来の調子を取り戻せずにいる。ここまで12試合で得点に絡んだのはわずか3回。それでも最近は、少しずつ上向く兆しを見せていた。

10代の選手の成長過程では、こうした浮き沈みは普通のことだ。それにもかかわらず、カールをめぐっては最近、もはや見苦しいと言える議論が巻き起こり、よりによってボルシア・ドルトムントとのビッグマッチ（2-2）当日に、ひとまずの頂点に達した。

ウリ・ヘーネスとマックス・エーベルがレナルト・カールを批判

まず、カールは非常に才能豊かなサッカー選手であるだけでなく、外向的な人物でもある。好きなクラブは？ レアル・マドリー。今年初めは、この発言が発端だった。その後もピンクの服装、挑発的なゴールパフォーマンス、シザースの連発、SNSでの絶え間ない発信、インフルエンサーの恋人ゾーイ・ケッペレとともに見せる、目立つ華やかな姿。どれも許されることだ。本人の自由である。ただ、こうした人目を引く要素が重なれば、競技面で苦しんだ際に否定的に受け取られることも覚悟しなければならない。

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すでにその段階に来ている。カールにとって意外だっただろうのは、誰から、どれほど厳しい批判を受けたかだ。名誉会長のウリ・ヘーネスからだった。しかも公の場で。ヘーネスは1週間前、ヴェルト・アム・ゾンタークのインタビューで、カールにはもっと「謙虚さ」が必要で、彼にもっと「プレッシャー」をかけるべきだと主張し、「真剣な話し合い」を行うと予告した。久々に現れたクラブ最大の才能への接し方として、それが正しいのかは疑問だ。そもそも、そのような「真剣な話し合い」は公に予告せず、内部で行う方が賢明だろう。この時期、この年齢のカールには、クラブ内からもっと支えてもらうだけの理由がある。

SCフライブルク戦と1.FCマクデブルク戦でまずまずのプレーを見せていたことを考えれば、それまでカールを常に強く擁護してきたスポーツ担当役員マックス・エーベルによる最近の批判は、ヘーネスの言葉以上に意外だったと言っていい。マクデブルク戦後、エーベルはカールについて、競技面で「不調に陥っている」とし、「一度や二度の過ち」があったと述べた。ピッチ外でのカールの振る舞いを良いと見るか、悪いと見るかは人それぞれだろう。前者はおそらく10代の若者、後者は「カール」が主にファーストネームとして使われていた時代に生まれた人たち、つまりヘーネスやエーベルのような人たちに当てはまる。ただ、確かなのは、カールがこれまで深刻な「過ち」を犯したことは実際にはないということだ。

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テレビ解説者か代理人か？ ミヒャエル・バラックは決断すべきだ

だからこそ、代理人がカールを批判から公に擁護したこと自体は、まったく正当だった。ミヒャエル・バラックはビッグマッチを前にエーベルとヘーネスの発言に反論し、その内容にも十分に筋が通っていた。問題は、バラックがもう一つの仕事、つまりDAZNのテレビ解説者としてそれを行ったことだ。テレビ解説者の役割は、先入観なく分析し、見解を示すことにある。とりわけ今、その発言は驚くほど多くの人に届く。一方、代理人の役割は、依頼人を常に最も良い形で見せることだ。両方を同時に務めれば、必然的に利益相反が生じる。

バラックは現在、両立し得ない二つの役割を担っている。1年前にカールが台頭した時から違和感はあったが、遅くとも今となっては容認できない。テレビ解説者に中立性を期待してよい視聴者に対して、説明がつかない。それだけでなく、形はどうあれカールと対立する立場の人たちに対しても説明がつかない。カールを批判する幹部であれ、出場時間を争うチームメートであれ、彼らにも中立的に扱われる権利がある。面目を保つためにも、バラックはテレビ解説者かカールの代理人かを選ばなければならない（選択は難しくないはずだ）。

さらにこの土曜日、バラックの二つの役割にFCバイエルン内でも困惑が広がっていることが明らかになった。バラックの反論について問われたエーベルは、記者たちを皮肉っぽく見渡し、意味ありげにこう語った。「彼はそれをDAZNの解説者として言ったのか、それとも選手の代理人として言ったのか。私にはよく分からない」。カールについての不必要な発言によって、エーベルは内容面では苦しい立場にあった。それでも、バラックの疑問の残る二つの役割の「おかげ」で、比較的簡単にその場を切り抜けることができた。

では、カール本人はどうか。ピッチ上で、すべての議論を脇に追いやるチャンスを逃した後、何も語らなかった。途中出場したカールはアディショナルタイムも終盤になってシュートを放ったが、ドルトムント戦の決勝点とはならず、ボールはクロスバーをたたいた。ただ、FCバイエルンの負傷者続出を受け、近い将来、プレーで力を証明する機会は十分に得られるだろう。