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ボルシア・ドルトムントは、議論を呼んだフェリックス・ヌメチャのゴールパフォーマンスについて内部で話し合い、今後は競技面に集中する考えだ。

スポーツ部門のマネージングディレクターを務めるラース・リッケンは、Skyのインタビューで、ドイツ代表のヌメチャと「信頼関係に基づく内部での話し合い」を行ったと明かした。「この件はここまでにして、また競技面の話題に戻りたい。できればグラートバッハに勝ってね」

ドイツ代表のヌメチャ は「あのジェスチャーによって、無礼な、あるいは差別的な、ましてや布教するような振る舞いをするつもりはなかったとはっきり伝えてくれた」とリッケンは話し、「我々は彼のキリスト教信仰を心から尊重している」と続けた。ただ、 ヌメチャの王冠を表現したゴールパフォーマンスが「議論や論争」 を招き、傷ついたと感じた人々もいたため、「フェリックスと話をするのは我々の責任だ」と述べた。

BVBは土曜日（15時30分開始／Skyで放送）、モンヒェングラートバッハを本拠地とする最下位チームと敵地で対戦する。リッケンはチームが「勝利に飢えている」と強調し、こう語った。「バイエルンにも、首位を維持したいなら前夜のケルン戦に勝っておいた方がいい、と思わせたい」

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現在、バイエルン・ミュンヘンは得失点差でのみブンデスリーガ首位に立っている。最多優勝を誇る同クラブは金曜日の夜（20時30分開始／Skyで放送）、1.FCケルンと対戦する。