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アンディ・バーナム首相は、土曜午後3時のテレビ中継禁止措置の撤廃に警鐘を鳴らし、この規制が下部リーグのサッカークラブを守っていると主張した。1960年代に導入されたこの措置は、土曜日の午後2時45分から5時15分までの試合の生中継を禁じるものだが、2029-30年の放映権契約期間から撤廃される可能性がある。

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当局、長年続く放送規則を見直し

バーナムは、この制限の撤廃には慎重な検討が必要だと考えている。UEFA規則第48条に基づくこの制限は、上位2部リーグの少なくとも半数のチームが同時に試合を行う場合に適用される。現在、試合会場への観客動員を守るため、イングランドサッカー協会とスコットランドサッカー協会がこの規則を運用している。一方、放送局は収益を維持するため、より多くの試合の生中継を求めてきた。現行のプレミアリーグ放映契約では、テレビ中継される試合数が200から270に増えている。

バーナム、クラブの財政を最優先

こうした商業的な流れを受け、SPFLの次回の放映権入札では、全試合のライブ配信が可能になる見通しだと報じられている。トップリーグの試合が絶え間なく放送される中で、下位リーグのチームを守る必要がある理由について、バーナムはこう語った。「この放送禁止措置の撤廃には、多少慎重になるよう訴えたい。下位リーグのクラブの収入を守っているからだ。

「事実上、いつでもプレミアリーグの試合を見られるようになれば、フットボールリーグやノンリーグの試合を観に行く動機が薄れるかもしれない。だから慎重に検討すべきだと思う。この件について、私は純粋に消費者の視点には立たない。フットボール全体の健全性という観点から考える。

「『生中継をさらに増やそう』という案に賛成する前に、まずはフットボールのピラミッド構造を守りたい。料金を払って観戦するサポーターの体験と、フットボールのピラミッド構造を守ることが重要だと思う。私にとって、まず大切なのはそうした問題だ」

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リーグのトップ、将来の見直しを視野に

テレビの生中継に伴う試合日程の変更についても、放送局はより配慮すべきかと問われたバーナムは、アウェーサポーターにかかる負担を批判した。「私が見る限り、遠征するサポーターへの配慮がまったくない。月曜夜の試合では、例えば北東部から北西部へ向かう人たちがいる。ああした日程の組み方は公平ではない。土曜の非常に早い時間のキックオフも、現地へ行くのがとても難しい。だから、その点では私も賛成だ」

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一方、プレミアリーグの最高経営責任者であるリチャード・マスターズ氏は8月、talkSPORTに対し、イングランドのフットボール界は放送禁止措置の維持に傾いていると語った。「第48条に関する決定に関わるのは、我々だけではない。プレミアリーグ、EFL、イングランドサッカー協会が関わっている。変更するかどうか、将来のどこかの時点で決めなければならない。

「今すぐ決めることではない。EFLとプレミアリーグが次の国内向けの手続きを進める前に、決めなければならないことだ。第48条を維持すべきかどうかについては、およそ18カ月後に改めて判断することになるだろう」

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放映権交渉が今後の方向性を左右

プレミアリーグ、EFL、SPFLがこの問題にすぐ結論を出すことはなく、サポーターとクラブは2029-30シーズンの契約サイクルを前に待つことになる。マスターズ氏が約18カ月後の正式な見直しを示唆する中、放送局からの圧力は、サポーター団体や下位リーグの関係者の意向とぶつかるだろう。統括団体がテレビ放映による収入と試合会場への観客動員をどう両立させるかが、国内フットボールの次の時代を左右する。