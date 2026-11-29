共有 GOALをGoogleでフォロー

アトレティコ・マドリーのFWイ・ガンインは、土曜日のラ・リーガ、エルチェ戦で73日ぶりに得点し、3-2の勝利に貢献した。試合後には、24日間でバルセロナと2度対戦する異例の日程に反応。自身の調子や、カンプ・ノウでの次戦について語った。

広告

得点を挙げたイ・ガンイン、バルセロナとの早期再戦に言及

アトレティコ・マドリーはエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレロでエルチェに3-2で勝利し、ラ・リーガの2位に浮上した。韓国代表のイ・ガンインは73日ぶりの得点を記録。試合後には、首位バルセロナとの間もない再戦に目を向けた。

ディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコは、11月8日にメトロポリターノでハンジ・フリック監督のチームを迎えたばかりだが、そのわずか24日後にカンプ・ノウへ乗り込む。 エルチェ戦後に報道陣の取材に応じたイ・ガンインは、この対戦日程の奇妙な巡り合わせについて語った。

「この世界ではとても奇妙なことが起きる」

1カ月足らずでバルセロナと2度対戦することについて問われたイ・ガンインは率直に答え、シメオネ監督の下での適応を支えてくれるチームメートとコーチングスタッフへの感謝も口にした。

「ええ、そうですね。分かりませんが、この世界ではいつも、とても奇妙なことが起きると思います」と、バルセロナとの短期間での再戦について報道陣に語った。エルチェ戦の勝利を振り返って、こう続けた。「アウェーの試合はどれも難しいです。良いスタートを切れましたが、終盤には苦しい場面もありました。改善すべき点はありますが、全体としてはうまく試合を進められたと思います。コンディションは良いです。一歩ずつ進んでいます。まだ適応しているところです。うまくいくときもあれば、いかないときもあります。大切なのは努力を続けることです。支えてくれるチームメートとコーチングスタッフに感謝しています」

広告 広告

アリカンテでの熱戦で公式戦11試合ぶりの得点

4-4-2の布陣でフリアン・アルバレスとともに先発したイ・ガンインは、6分にアトレティコのリードを2点に広げた。アレハンドロ・グリマルドが獲得したPKを自ら決めた1分後、エルチェのペナルティーエリア付近で前からプレスをかけてボールを奪い、ドリブルで抜け出すと、左足の低いシュートをゴール隅に決めた。今季リーグ戦3点目で、9月17日のオサスナ戦以来、リーグ戦8試合、公式戦11試合ぶりの得点となった。

Related Topics

スペインメディアのASは、シメオネ監督がイ・ガンインのシュート力や、グリマルドを生かすためにサイドへ流れる自由な動きを評価する一方、下がり目でプレーする同選手には試合を通して影響力を高める必要があると指摘した。イ・ガンインは70分にロドリ・メンドサと交代した。マルティム・ネトに1点を返された後、アルバレスが41分にアトレティコの3点目を挙げた。後半早々にブバ・サンガレに得点を許したものの、シメオネ監督のチームはリードを守り切った。

シメオネ監督、カンプ・ノウでは気持ちの切り替えを要求

11月前半にホームでバルセロナに敗れた雪辱を期すアトレティコだが、シメオネ監督はカタルーニャでの一戦に過去の結果は一切関係ないと強調した。

広告

「特別な試合だ。以前に起きたことはすべて忘れる。月曜日には、選手たちはその試合のことだけを考えるだろう」とシメオネ監督は語った。イ・ガンインも報道陣に「僕たちは目の前の試合だけに集中します。勝利をつかむために全力を尽くします」と誓った。