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リーズ・ユナイテッドの主将イーサン・アンパドゥは、スタンフォード・ブリッジでチェルシーに4-1で快勝したチームの決定力を称えた。リーズにとってチェルシー相手の敵地での勝利は25年以上ぶり。ロンドン西部での後半の圧倒的な戦いぶりと歴史的な白星により、ヨークシャーの名門は欧州大会出場を争う位置に浮上した。

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ロンドン西部で歴史的な午後

リーズ・ユナイテッドは土曜日、1999年以来初めてスタンフォード・ブリッジでリーグ戦に勝利し、長年の重圧から解放された。激しいライバル関係が長く続くこの一戦で、アウェーチームは見事な粘りを見せて逆転。敵地まで駆けつけたサポーターの記憶に長く残る結果を手にした。

試合終了直後、ウェールズ代表のアンパドゥは、ファンの高い期待に応えることの重要性を強調した。記者団に「この一戦にどんな歴史があり、ファンが何を期待しているかは分かっている。ここでの勝利を長い間望んでいたことも知っている。このパフォーマンスを喜んでいいはずだ」と語った。

祝福ムードの一方、26歳のMFは、この結果を終着点ではなく、さらなる成長への足がかりにしなければならないとすぐに指摘した。現体制下でのチームの戦術的な進化について、アンパドゥは「転機について語る人もいる。僕たちはうまくいかなかったことから学び、改善に努めなければならない」と付け加えた。

オカフォーが輝き、チェルシーは崩れる

試合は当初、リーズの思いどおりには進まなかった。 エマニュエル・エメガのゴールでチェルシーが先制した からだ。夏に移籍し、ロンドンのクラブで初先発を果たしたオランダ人FWは、25分に左足の強烈なシュートで移籍後初ゴールを挙げた。しかし、そのわずか3分後、ノア・オカフォーがチェルシー守備陣の混乱を突き、ファーサイドの隅へシュートを流し込んで同点に。流れはリーズに傾いた。

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その後、ジェイデン・ボーグルのゴールに向かうシュートをモーガン・ロジャーズが腕でブロックしたとして、マイケル・オリバー主審がPKを宣告。ドミニク・カルバート＝ルーウィンが落ち着いてゴール下隅に決め、リーズが逆転した。58分には、オカフォーが跳ねたボールに反応してゴール上部へ蹴り込み、アウェーチームがさらに主導権を強めた。後半アディショナルタイムにはブレンデン・アーロンソンがハーフウェーラインから抜け出し、冷静にゴール下隅へ流し込んで勝利を決定づけた。

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欧州大会への期待と現実的な視点

勝ち点3を得たリーズ・ユナイテッドはプレミアリーグで6位に浮上。チャンピオンズリーグ出場権を巡る争いで、4位ボーンマスとの差はわずか勝ち点1となった。

欧州大会出場を目指す可能性について、主将は「現実的になり、このリーグがどれほど厳しいか理解しなければならない。来週もこの結果に続くパフォーマンスを見せる必要がある。そうでなければ、今回のパフォーマンスが無駄になる。リーズをどこまで戻したいかは分かっている。長い道のりになるかもしれないが、その覚悟はできている」と語った。

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リーズとチェルシーに待ち受ける厳しい試合

この結果、チェルシーは8位に後退。先日のサンダーランド戦での敗北に続き、アロンソ監督率いるチームは苦しい時期を迎えている。チェルシーは11月27日に敵地でノッティンガム・フォレストと対戦し、12月2日にはクリスタル・パレスをホームに迎えて巻き返しを狙う。一方、リーズは11月28日にコヴェントリー・シティを迎え、今回の見事な勝利を次につなげたい。その後、12月2日にはエティハド・スタジアムに乗り込み、マンチェスター・シティとの厳しい一戦に臨む。