このワールドカップのゴールキーパーが、フェイエノールトの新たな正ゴールキーパー候補として浮上している

メキシコの複数のメディアによると、フェイエノールトはラウル・ランゲル（チバス）をめぐる動向を注視しているという。ロッテルダムの名門クラブが今夏、新たなゴールキーパーを獲得することはほぼ確実視されている。

今シーズン終了後、ジャスティン・バイロウはジェノアへ完全移籍する。控えGKのスティーブン・ベンダは契約満了を迎え、ティモン・ヴェレンロイター、リアム・ボッシン、マヌー・ベルガーはいずれも契約最終年を迎える。

したがって、フェイエノールトが新たなゴールキーパーを探していることは疑いようがない。いずれにせよ、26歳のランゲルの名前は、デ・クープ（フェイエノールトの本拠地）のスカウトリストに載っているようだ。

身長190cmのランゲルは現在、メキシコ代表の正ゴールキーパーを務めている。代表戦出場数は11試合だ。

Transfermarktによると市場価値600万ユーロとされるランゲルは、所属クラブのチバスとの契約が2028年半ばまで残っている。したがって、フェイエノールトは多額の移籍金を支払う必要があるだろう。

ロッテルダムのクラブはまだランゲル獲得に向けて本格的な動きを見せていないが、今後状況が変わる可能性はある。

ランゲルがワールドカップのゴールキーパーとして起用される可能性が高いため、フェイエノールトは決断を先延ばしにしすぎるべきではないかもしれない。チバスでは100試合に出場し、34回の無失点を記録している。