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ドルトムントのトップチームで悪夢のデビューを経験し、何度も移籍寸前までいったアルムゲラ・カバル。今夏、BVBは20歳の同選手をNECナイメヘンに貸し出したが、現地では苦境が続いている。

アルムゲラ・カバルがこれまでにプロレベルで出場した公式戦は28試合。しかし、シニアでのキャリアを軌道に乗せようとしても、どうにもうまくいかない。

2023年にU-17ドイツ代表としてワールドカップと欧州選手権を制した20歳は、すでにいくつもの不運な出来事を経験している。始まりは2024年10月末、18歳で迎えたブンデスリーガデビューだった。

ドルトムントがアウェーでアウクスブルクに1-2で敗れた試合で、左サイドバックのカバルは68分に途中出場した。その3分後に警告を受け、後半アディショナルタイム9分には試合最後のプレーで2枚目のイエローカードを提示され、退場となった。

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翌年1月、カバルは初めてBVBの先発に名を連ねた。当時、ヌリ・シャヒン監督率いるドルトムントの深刻な負傷者続出は、異常な規模に達していた。カバルは4バックの左サイドバックを務め、センターバックには、本来はドルトムントU-23でカバルのチームメートであるヤニック・リュールスとユリアン・リエルソンが並んだ。対戦相手のレヴァークーゼンは19分までに3得点。カバルはまったく対応できなかった。

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アルムゲラ・カバルはBVBから何度も移籍寸前に

その後、シャヒンの後任ニコ・コヴァチの下でカバルに与えられたトップチームでの出場時間は、途中出場2試合、計25分だけだった。それでもブレーメン出身のカバルは、かつてのアントニオス・パパドプロスらと同様、どの移籍期間でも強い関心を集め、何度も移籍寸前までいった。

例えばレヴァークーゼン戦での惨敗直後には、ACミランが関心を示したと報じられた。BVBは素早く動き、2025年2月にカバルと初のプロ契約となる3年契約を結んだ。夏にはブンデスリーガ、イタリア、イングランド2部、スコットランドの複数クラブが関心を寄せたという。ブレントフォードへの移籍は実現間近となり、驚くべきことに2000万ユーロの移籍金が取り沙汰された。

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ただし、伝えられるところでは、カバルが買い取りオプションのない期限付き移籍を受け入れた場合に限り、ドルトムントは移籍を認める方針だった。同じ夏にスマリア・クリバリとユスファ・ムココの時のように金銭を受け取る道を選ばなかったことは、クラブがカバルを高く評価していた表れとも解釈できる。

IMAGO

アルムゲラ・カバルのBVBからHSVへの移籍はなぜ破談に？

カバルがBVBのセカンドチームでしかプレーしていなかった1年前の11月、本人は「僕にとって簡単な状況ではない」と語っていた。その少し後、カバルはHSVでメディカルチェックを受けた。しかし、軽い膝の負傷が判明し、復帰できるのはおそらく3月中旬になる見込みだったため、期限付き移籍は土壇場で破談となった。

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そして前回の移籍期間、2019年にドルトムントへ加入し、U-20代表で5試合に出場したカバルにとって、初めての期限付き移籍が実現した。オランダのエールディヴィジで3位につけるサプライズチーム、NECナイメヘンが1年間の契約で獲得。買い取りオプションは付いていないという。

しかし、同国東部のヘルダーラント州で過ごしてわずか数カ月。ナイメヘンのテクニカルディレクター、カルロス・アールベルスがカバルを評して語った「貴重な戦力」とは、正反対の結果になっていると言わざるを得ない。

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アルムゲラ・カバルもナイメヘンも期待を大きく下回る

ただし、その責任をカバル一人に負わせるのは公平ではない。昨年、ディック・シュロイダー監督の下で爽快な攻撃サッカーを見せたナイメヘンは、今季ここまで極めて低調だ。13節を終えてわずか3勝。勝ち点14で12位に位置し、入れ替え戦圏との差はわずか4ポイントとなっている。

加えて、特にシーズン序盤には負傷者が相次ぎ、深刻な状況に陥ることもあった。カバル個人にとっては、本来なら好機だった。第6節までにすでに4試合に出場し、うち2試合は先発だった。問題は、本人も守備陣もチーム全体も、かなりうまくいかなかったことだ。

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カバルにとって、そしておそらくナイメヘンへの期限付き移籍全体にとっても、不名誉な頂点となったのは、昇格組SCカンブールに0-3で敗れた試合で低調なプレーを見せた数日後だった。カバルはその試合で90分間プレーしていた。チャンピオンズリーグ予選ではボデ／グリムトに1-3、0-3と大差で敗退したナイメヘンは、ヨーロッパリーグ初戦でユヴェントスの敵地に乗り込んだ。

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「完全に失敗」アルムゲラ・カバルのユヴェントス戦での惨状

先発したカバルの出来は、0-5で大敗したチーム全体よりもさらにやや悪かった。前半だけで0-3とされ、カバルは2失点に関与。特に3失点目では、タイミングの悪いスライディングでPKを与え、ニック・ヴォルテマーデのユヴェントスでの初ゴールにつながった。

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オランダ最古のサッカー雑誌Voetbal Internationalは、カバルに10点満点中3点の評価を下した。NECの選手の中では飛び抜けて低い点数だった。地方紙De Gelderlander はこう記した。「シュロイダーが絶対に続けてはならないのは、アルムゲラ・カバルの起用だ。このDFは数週間にわたってNECの最も弱い部分であり、まだこのレベルにまったく対応できていない。それでもシュロイダーは繰り返し先発の座を与えている。理解できない」。De Telegraafは、カバルがユヴェントス戦で「完全に失敗した」と評した。

シュロイダー監督は、さらに踏み込んだ。期限付き移籍で加入した選手を公の場で批判したのだ。「なぜカバルを起用し続けるのか？ ほかに選択肢がないからだ」と語り、こう続けた。「彼は非常に苦しんでいる。それは誰の目にも明らかだ。あの若者は加入したばかりで、プレーしなければならない。守備をまだうまく機能させられていない」

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アルムゲラ・カバル、ユヴェントス戦での惨敗以降は出場機会を失う

これを受け、かつてニュルンベルクとボーフムで監督を務めたテレビ解説者のヘルトヤン・フェルベークは、ESPNでシュロイダーを非難した。「あの選手にとって壊滅的なことだ。彼には3部リーグでの経験しかないのに、今やいきなり厳しい状況に放り込まれている」と64歳は語った。「最初の失点では相手選手を走らせてしまったが、サポートはまったくなかった。それはシュロイダーのシステムと関係している」。元プロ選手のケース・ルイクスも同意した。「シュロイダーの言うことは正しいかもしれないが、決して公の場で口にすべきではない。自分が選手なら翌日の練習には行きたくない。実質的に、少し一人で放っておかれているようなものだ」

シュロイダーは、左利きのカバルを3バックの右で起用していた。カバルが先発した3試合でチームは11失点を喫し、指揮官はそれ以来、同選手を起用しなくなった。与えた出場機会は、ヨーロッパリーグのレフスキ・ソフィア戦で1-1だった後半アディショナルタイム2分からの途中出場のみ。リーグ戦では直近9試合連続で、出場しないままベンチに座っている。

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一因は、守備陣の選択肢が再び大幅に増え、ポジション争いが激しくなったことだ。一方でクラブは、トリノでのカバルのプレーを受けて即座に動いた。わずか11日後には、アタランタとの契約解除後に無所属となっていた元レヴァークーゼンのミッチェル・バッカーを、スペインでの6日間のトレーニングキャンプに練習参加選手として招いた。

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BVBはアルムゲラ・カバルの期限付き移籍を早期に打ち切るのか？

10月初め、カバルと同じポジションを担え、左ミッドフィールドでもプレーできる26歳のバッカーは、シーズン終了までの契約を結んだ。これまで4試合の出場ながら、プレー時間はすでにカバルの半分をわずかに超えている。初先発したユトレヒト戦では90分間プレーし、先制点をアシストした。ナイメヘンにとって8月末以来、リーグ戦初の勝利となった3-2の試合だった。

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現在の状況では、カバルの先行きは極めて暗い。オランダでのプレーを始めてから、まだ8試合、計320分しか経っていない。ナイメヘンには年末まで、さらに8試合が予定されている。その間もカバルが完全に構想外のままであれば、BVBは期限付き移籍を早期に打ち切るべきか検討しなければならない。

だが、仮にそうなっても、一つの場所にようやく腰を据え、信頼と定期的な出場機会を得るには、カバルはまだ程遠い。ドルトムントでも、それは期待できないだろう。ラミ・ベンセバイニの契約は来夏で満了し、延長されない可能性はある。それでもBVBの将来を担うのは、ダニエル・スヴェンソン、マクシミリアン・バイアー、そしてつい最近、高額の移籍金で獲得したカウア・プラテスら別の選手たちだ。

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アルムゲラ・カバルのプロキャリア一覧