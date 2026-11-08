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プレミアリーグでハル・シティを相手に苦戦しながらも最終的には妥当な勝利を収めたアーセナル。その試合でカイ・ハヴァーツをめぐる判定が物議を醸した。ドイツ代表選手はオフサイドの位置にいたものの、競技規則上はPKを与えられるべきだった。

何が起きたのか。前半終了間際、ハヴァーツは相手守備陣の間を通す絶好のパスを受け、ハルのDFノーベル・メンディにユニフォームを引っ張られて倒された。主審のファライ・ハラムはVARのマイケル・オリバーに促されてピッチ脇のモニターで映像を確認。しかし、FWのオフサイドを理由にファウルは取らず、アウェーチームにフリーキックを与えた。

ハラム主審はスタジアムのマイクを通じ、ハヴァーツはPKを得るべきだったが、前述のオフサイドのため与えなかったと説明した。この一件に、アーセナルで長年プレーしたマーティン・キーオンが憤慨した。「そもそも主審をVARモニターに行かせるべきではなかったのでは？」とtalkSPORTで語り、こう続けた。「彼がオフサイドだったかどうかは、その前に判断しておくべきだった。ばかげている。（中略）主審に映像を見るよう求める前に、VARルームですべて確認しておくべきではなかったのか？ ばかげている。本当のところをぜひ知りたい」

しかし、キーオンだけでなく、ハラム主審とオリバーら審判団も知らなかったとみられることがある。競技規則上、ハヴァーツにはPKが与えられるべきだったのだ。今回のケースでは、オフサイドの位置にいたことはまったく関係しない。

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知られざるルール：なぜカイ・ハヴァーツにはPKが与えられるべきだったのか？

ルールの専門家デール・ジョンソンはBBCでこう説明した。「オフサイドの位置にいる選手がプレーに関与したことになるのは、オフサイドの反則を犯した時点です。カイ・ハヴァーツがボールをプレーしようとしたか、相手選手とボールを競り合ったのでなければ、ノーベル・メンディによるユニフォームを引っ張る行為が優先されます。ファウルは、起こり得たオフサイドの反則より先に起きています」

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簡単に言えば、倒された選手がプレーに積極的に関与していなければ、オフサイドよりファウルが優先される。ハヴァーツはパスが出た直後にメンディに倒されたため、プレーには関与していなかった。ジョンソンは説明を補強するため、2シーズン前のニューカッスル・ユナイテッド対ボーンマスでの場面を例に挙げた。当時、ニューカッスルのDFファビアン・シェアもペナルティーエリア外からのフリーキックによるクロスが入った際、オフサイドの位置にいた。しかし、プレーには積極的に関与せず、その後ペナルティーエリア内で倒された。VARの確認を経て、スイス代表DFには規則通りPKが与えられた。

アーセナルにとっては結局、この物議を醸した場面は問題にならなかった。72分にマルティン・ウーデゴールが勝利に値する決勝ゴールを挙げ、首位に立つチームは2位マンチェスター・シティとの勝ち点差を6に広げた。ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるサプライズチーム、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは、日曜日のブレントフォード戦（15時）に勝てば首位との勝ち点差を5に縮め、マンチェスター・シティを抜くことができる。マンチェスター・シティは土曜日、下位に沈むノッティンガム・フォレストに敗れ、リーグ戦3連敗を喫した。

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アルテタも知らなかったルール：ハヴァーツの場面にどう反応した？

それだけに、試合後の記者会見に臨んだアーセナルのミケル・アルテタ監督は落ち着いた様子だった。ハヴァーツをめぐる判定について問われたスペイン人指揮官は、笑みを浮かべながら答えた。「分からない。あの場面は見返していないんだ。君たちにうそをつかずに済むよう、意識して見なかった」

もっとも、アルテタもこのルールは知らなかった。「驚いたよ。主審がモニターに向かったとき、ベンチのスタッフからは、彼（メンディ、編集部注）がユニフォームを引っ張っていたので明らかなPKだと言われたからね。今聞いたところでは、カイが最初の位置でオフサイドだったため、PKを与えないことにしたそうだ。だから、これをどう解釈すべきか分からない。いずれ明確にしてくれるはずだ」。ただ、この場面についてFA（イングランドサッカー協会）や審判組織PGMOLからの公式声明は、今のところ出ていない。

Getty Images

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カイ・ハヴァーツ、不名誉な記録で断トツの首位

この判定とは別に、ハヴァーツには悪い癖が目立つようになっている。かつてレバークーゼンでプレーしたハヴァーツは、今季すでに15回オフサイドを取られており、プレミアリーグの他のどの選手よりも突出して多い。この不名誉なランキングの2位は、オフサイドを8回取られたドミニク・カルヴァート＝ルーウィンだ。

それでも、今季ここまで負傷していないハヴァーツは、アルテタ監督の下で不動のレギュラーとして15試合に出場し、4ゴール1アシストを記録している。代表チームでの立場も変わらない。ユルゲン・クロップは、FWのポジションでハヴァーツを第一候補と見ている。次回の代表活動にはハヴァーツに加え、得点力を誇るユネス・エブヌタリブ（アイントラハト・フランクフルト）と代表復帰を果たすニクラス・フュルクルク（ヴェルダー・ブレーメン）も招集された。