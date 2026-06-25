このルールは、オランダ代表と日本代表が同点の場合、勝敗を左右する可能性がある。

オランダ代表はグループFの2試合を終え、日本と同じ勝ち点4を獲得している。両国が同勝ち点でグループステージを終える可能性は高い。FIFAは、必要に応じてノックアウトステージに進む国を決める基準を定めている。

現時点では両チームとも得失点差+4だが、オランダの総得点が1点多い（7対6）。たとえば、オランダがチュニジアに1-0で勝ち、日本がスウェーデンに2-1で勝った場合は、総得点も並んでしまう。

この場合、両チームは勝ち点、直接対決、得失点差、得点数で並ばれる。 そこでFIFAは1位と2位を決める基準を定めている。

その場合、フェアプレーランキングが適用される。すでに3枚のイエローカードを受けているオランダには不利だ。一方、日本は今のところ警告・退場ともに0枚。イエローカードは-1点、レッドカードは-3点、一発退場は-4点、イエロー後の即退場は-5点となる。

それでも並んだ場合はFIFAランキングが適用され、現時点ではオランダ8位、日本18位である。

FIFAが今大会で採用している基準は以下の通りです：

勝ち点

直接対決の結果

グループステージ3試合の得失点差

グループステージ全試合での得点数

フェアプレー順位

FIFAランキング