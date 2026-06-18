このリストにはモロッコ出身が2人。では、ワールドカップで得点を挙げたフランス系選手はどれくらいいるのだろうか？

コンゴ出身でフランス生まれのFWユアン・ウィサは、他国代表としてワールドカップで得点を挙げた。

彼は水曜日の2026年W杯グループステージ第1節ポルトガル戦で、コンゴ民主共和国代表として同点弾をマーク。アフリカ勢による大会初ゴールでもあった。

ニューカッスル・ユナイテッドに所属する彼は、フランス生まれながら他国の代表として得点を挙げた選手の一人となった。

フランスの「スタツ・フット」によると、同リストには16選手が名を連ね、モロッコのロマン・サイスとハレド・ブティブが特に目立つ。

このリストにはアルゼンチンのゴンサロ・イグアイン、スイスのジャック・ファトン、ガーナのアンドレ・アイオ、アルジェリアのスフィアン・フィグーリとヤシン・ブラヒミも名を連ねる。

このほか、ポルトガルのラファエル・ゲレイロ、カメルーンのジャン＝シャルル・カステリート、チュニジアのウハビ・アル・カズリとディラン・ブロンも名を連ねる。

セネガルではブライ・ディア、カリドゥ・クリバリ、ムバイ・ニャン、イブラヒム・ムバイがフランス生まれながら過去に得点している。

この傾向は、フランス国内のアフリカ系・アラブ系コミュニティの影響力を示している。彼らは母国代表として世界最大の祭典に名を刻んだ。