「このプレーと成績なら、ファン・ペルシーは他のどのエールディヴィジのクラブでも解雇されていただろう」

ロビン・ファン・ペルシーなら、このようなプレーと結果であれば、他のどのエールディヴィジのクラブでも解任されていたはずだ。Voetbalzoneでは毎日、オランダのトップクラブに関する3つの論点を提示している。また、伝統的なトップ3以外のチームにも定期的に注目している。フェイエノールトのファン・ペルシー監督はクラブ首脳陣から過大な信頼を得ているのか、それとも選手たちが彼を見捨てているのか？コメント欄であなたの意見をお聞かせください！

フェイエノールトは、FCヴォレンダムとの期待外れの0-0の引き分け後も、エールディヴィジの「フレンド・ロテリー」で2位を維持している。ロッテルダムのチームは、守備面でも攻撃面でも、またしても期待外れのパフォーマンスを見せつけた。 ラヒーム・スターリングはフェイエノールトのユニフォームを着て再び期待外れの結果に終わり、22ゴールで得点王の植田綾世も、この漁村で決定的な活躍を見せられなかった。これにより、来週行われる3位のNECとの大一番へのプレッシャーはさらに高まっている。

ファン・ペルシー監督は、精彩を欠いた試合終了後、選手たちを公然と批判することを拒んだ。ロッテルダムの指揮官は、とりわけVARに対して、驚くほど皮肉たっぷりに言及した。ファン・ペルシー監督は、ゴンサロ・ボルヘスと上田綾瀬を巡るPKの判定に明らかに苛立ちを見せていた。 「VARは今日、いたのか？本当にいたのか？ああ、そうか。まあ、いたと知れてよかった」――フォレンダムで行われたその後の記者会見で、彼は皮肉たっぷりにそう語った。

ヴァン・ペルシーは、勇敢なヴォレンダム相手にウイングとして全く印象を残せなかったスターリングやボルジェスについては一言も触れなかった。また、終盤に露骨に騙され、幸いにもGKティモン・ヴェレンロイターがセーブしたマッツ・デイルについても言及しなかった。 ロナルド・クーマン代表監督がW杯最終メンバーの候補として注目しているルチアーノ・ヴァレンテも、エールディヴィジの下位チーム相手に、ファン・ペルシーを勝利に導く監督にはできなかった。勝ち点はわずか1ポイント。2位の座も危うい状況だ。

厳しいシーズン

とにかく、ファン・ペルシーにとっては苦難の連続のシーズンとなっている。その始まりは、キャプテンを巡る騒動だった。 現在はオリンピック・マルセイユに移籍したクインテン・ティンバーは早々にキャプテンマークを失い、セム・ステインもデ・クープでのキャプテン職を退いた。1月以降、キャプテンマークはヴェレンロイターの腕に巻かれているが、それによってフェイエノールトに平穏が戻ったわけではない。ファン・ペルシーは、エールディヴィジとヨーロッパリーグでの不振、そして一部の選手からの批判を受けて解任されるかと思われた。 その後、テクニカルディレクターのデニス・テ・クロースとの協議が行われたが、彼は監督の解任を拒否し、以前ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストを困難な時期を支えたディック・アドヴォカート氏をアドバイザーとして迎えることで解決策を見出した。

月曜日のRijnmondのスポーツ番組では、低迷するフェイエノールトが容赦なく批判された。「フェイエノールトには主体性が欠けており、それはこの件と関係がある。あらゆる面で、自信を失ったチームであることが見て取れる。 恐怖心が露わだ」と、元FWのハリー・ファン・デル・ラーンは語った。彼は現時点ではアドボカート監督の貢献は少ないと見ている。「彼は守備的な思考を持つ監督であり、それが結果にも表れている。フェイエノールトは守備は堅いが、限られたチャンスを確実に決めなければならない」

ファン・デル・ラーンは、フェイエノールトがトップクラブとして、ヴォレンダムのような下位チームに対してはもっと圧倒的に優位に立つべきだと指摘する。「ビッグクラブとしてヴォレンダムに遠征するなら、完全に試合を支配すべきだし、カウンター攻撃の瞬間には警戒しなければならない。 互角の試合だったことが、私には懸念材料だ。勝ち点を落とすことはいつだってあり得るが、今回は単に相手よりそれほど優れていなかったからだ」とアナリストは語り、アリ・ブサボウンも次のように補足した。「最大の問題は創造性の欠如だ。ピッチの最終ライン付近で、簡単に相手選手を抜き去れる選手がいない。」

重要な数週間

シーズン最大の山場を迎え、フェイエノールトを早急に本来のサッカーを取り戻させるのはファン・ペルシーの役目だ。NECとFCトゥウェンテは好調で、2位を猛追している。ファン・ペルシー率いるチームには、残り5節の試合が控えており、そのうち3試合がアウェイ戦、さらに5月10日にはカップ戦決勝進出チームのAZがデ・クープを訪れる。 ファン・ペルシーは若手監督であり、今のところロッテルダム・ズーデのクラブ首脳陣からの信頼を得ている。しかし、フェイエノールトが今シーズンの終盤戦を劇的な形で乗り切り、それでもチャンピオンズリーグ出場権を逃すようなことがあれば、その信頼は一転する可能性がある。

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アヤックスの定説：中盤のデュオ、ニック・フェルシューレンとディース・ヤンセは、ヨシップ・スタロとユーリ・バアスよりも優れている。